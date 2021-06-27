Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей

Очередной смертельный вирус угрожает человечеству. Об этом известили ученые Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.
Вирус Нипах Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире — уровень летальности достигает 40 до 75%. Он передается людям через фрукты, на которые попала слюна зараженного животного. При этом до сих пор нет ни лекарства, ни вакцины от вируса.
Впервые он зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды — в 2018 и 2019 годах — в штате Керала.
С марта 2020 года ученые исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.
Из текста статьи: «Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей».
Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей, пишет Журнал инфекций и общественного здравоохранения, а перевело НТВ.