Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей
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Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей

9:33:106/27/2021Фото: pixabay
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Он передается людям через фрукты, на которые попала слюна зараженного животного. При этом до сих пор нет ни лекарства, ни вакцины от вируса. Вирус легко передается от человека к человеку.

Вирус Нипах Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире — уровень летальности достигает 40 до 75%
Вирус Нипах Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире — уровень летальности достигает 40 до 75%

Очередной смертельный вирус угрожает человечеству. Об этом известили ученые  Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.
Вирус Нипах Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире — уровень летальности достигает 40 до 75%. Он передается людям через фрукты, на которые попала слюна зараженного животного. При этом до сих пор нет ни лекарства, ни вакцины от вируса.
Впервые он зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды — в 2018 и 2019 годах — в штате Керала.

С марта 2020 года ученые исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

Из текста статьи: «Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей».

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей, пишет Журнал инфекций и общественного здравоохранения, а перевело НТВ.

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