Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина

Президент России поручил премьеру Мишустину до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщает сайт Кремля.
Правительство обязали найти источники финансирования для этого.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 538 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 964 (14,4%) без клинических проявлений.
На 27 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".