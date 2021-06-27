Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина
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27.06
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Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина

9:42:016/27/2021Фото: www.flickr.com
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Правительство обязано это исполнить до 15 июля этого года.

Правительство обязали найти источники финансирования для вакцинации мигрантов
Правительство обязали найти источники финансирования для вакцинации мигрантов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Президент России поручил премьеру Мишустину до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, сообщает сайт Кремля.
Правительство обязали найти источники финансирования для этого.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 538 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 964 (14,4%) без клинических проявлений.

На 27 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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