Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области
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Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области

9:55:496/27/2021Фото: СК по НСО
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Подростки поехали на велосипедах к водоему недалеко от села Бобровка Сузунского района и решили искупаться. Тела детей 2012 и 2014 года нашел отец одного из погибших.

В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы
В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы

27 июня  двое детей утонули в Новосибирской области.

Вечером в следственные органы позвонил отец одного из погибших мальчиков и сообщил о том, что недалеко от села Бобровка Сузунского района Новосибирской области, в пруду на реке Каменка утонули несовершеннолетние 2012 и 2014 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехал следователь регионального следственного управления. По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В рамках проверочных мероприятий следователем регионального следственного управления проведен осмотр места обнаружения несовершеннолетних, опрошены родственники погибших. Для установления точной причины смерти несовершеннолетних назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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