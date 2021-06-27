Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель
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Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель

10:18:546/27/2021Фото: maksimartist
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Она прокомментировала слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии в больнице
Певица МакSим находится в тяжелом состоянии в больнице

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) прокомментировала RT появившиеся слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

-У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это жёлтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом. Есть понятие «медицинская тайна», хоть это невозможно в наши дни, - сказала она.

Представительница певицы добавила, что любая информация, которая будет появляться в интернете, — это «либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки».

Ранее СМИ, ссылаясь на представительницу певицы, сообщали, что МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находится в искусственной коме.

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