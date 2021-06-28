В Петров пост-2021 живописные открытки и теплые слова для каждого

На Святой Пост Петров хочу вам пожелать,
На верный пусть до конца дней своих тебе стать,
Мысли свои освободить от нечисти и зла,
Божья Благодать твой в дом чтоб навсегда пришла!
Мир, счастье, радость и тепло в доме царствуют пускай,
Легки и светлы будут жизни пусть года!
Еще поститься от души я искренне желаю,
С сим праздником чудесным сердечно поздравляю!
На Пост Петров чудесный хочу вам пожелать,
В мире и добре жить, горя, бед не знать.
Молитва пусть святая душу исцеляет,
Свет и чистота пусть мысли заполняет.
Сердце оградить от бед еще я пожелаю,
Ничего нет страшней смуты, это точно знаю.
Пусть Всевышний ваши все грехи простит,
Заботой и теплом своим вас пусть одарит.
В Пост Петров чудесный хочу я вас поздравить,
Такие пожелания хочу я вам оставить -
Просвещения души вам, мира и тепла,
Божья Благодать навсегда чтоб к вам пришла.
Святым ликам поклонитесь, Богу молча помолитесь,
Пусть грехи ваши простит, от печалей оградит.
В святой молитве пожелаю жизнь я вам прожить,
Дышать чтобы полной грудью, сердцем всем любить!
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru