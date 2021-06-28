В Петров пост-2021 живописные открытки и теплые слова для каждого
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В Петров пост-2021 живописные открытки и теплые слова для каждого

5:02:266/28/2021Фото: bipbap
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Светлый Петров пост начался у православных сегодня, 28 июня 2021 года. Продлится он 14 дней. Поздравляем!

Петров пост

На Святой Пост Петров хочу вам пожелать,
На верный пусть до конца дней своих тебе стать,
Мысли свои освободить от нечисти и зла,
Божья Благодать твой в дом чтоб навсегда пришла!
Мир, счастье, радость и тепло в доме царствуют пускай,
Легки и светлы будут жизни пусть года!
Еще поститься от души я искренне желаю,
С сим праздником чудесным сердечно поздравляю!

Петров пост

На Пост Петров чудесный хочу вам пожелать,
В мире и добре жить, горя, бед не знать.
Молитва пусть святая душу исцеляет,
Свет и чистота пусть мысли заполняет.
Сердце оградить от бед еще я пожелаю,
Ничего нет страшней смуты, это точно знаю.
Пусть Всевышний ваши все грехи простит,
Заботой и теплом своим вас пусть одарит.

Петров пост

В Пост Петров чудесный хочу я вас поздравить,
Такие пожелания хочу я вам оставить -
Просвещения души вам, мира и тепла,
Божья Благодать навсегда чтоб к вам пришла.
Святым ликам поклонитесь, Богу молча помолитесь,
Пусть грехи ваши простит, от печалей оградит.
В святой молитве пожелаю жизнь я вам прожить,
Дышать чтобы полной грудью, сердцем всем любить!

Петров пост

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

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