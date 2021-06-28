Божественные картинки и слова для близких и родных в Петров пост 2021
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Божественные картинки и слова для близких и родных в Петров пост 2021

10:25:276/28/2021Фото: bipbap
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Петров пост в 2021 году продлится у верующих две недели. С 28 июня до 11 июля. Поздравляем со светлым периодом!

Петров пост

Пост — это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Петров Пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Петров пост

Хотелось бы поздравить все близких людей: друзей, родственников и знакомых с великим Петровым постом. Задумайтесь от своей жизни и попросите у Всевышнего прощения за все свои прегрешения. Пусть душа Ваша очистится к великому празднику — дню Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать «твердость Петра и разум Павла».

Петров пост

В честь апостола Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтоб к душе призвать добра
И вселенской благодати.

Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!

Петров пост

Отшумели праздники, Пасха позади,
Время воздержания ждет всех впереди.
Пост Петров начнется — мясо убери,
И на стол к обеду рыбник испеки.

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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