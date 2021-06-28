Ошеломительные поздравления с Днём букмекера для каждого 28 июня 2021 года
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Ошеломительные поздравления с Днём букмекера для каждого 28 июня 2021 года

6:06:296/28/2021Фото: pixabay
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28 июня считается в России Днем букмекера или Днем организаторов пари. Этот праздник стоит отмечать всем людям, причастным к ставкам на спорт.

День российского букмекера

Вы людям дарите азарт,
Поделитесь советом дельным,
Благодаря вам можно выиграть миллиард,
Владеете прогнозом ежедневным.
Букмекеры России, я желаю вам,
Чтобы всегда фортуна улыбалась,
И в жизни было все вам по зубам,
И лошадь счастья чтоб навстречу мчалась.

***

Букмекеры, организаторы пари и ставок,
Сегодня праздник ваш по праву,
За день по многу принимаете заявок,
На взрослую азартную забаву.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Здоровье, счастье, блага и любовь,
Легко решается не легкая задача,
И Бог, пусть бережет, от дураков.

***

Букмекеры сегодня праздник ваш,
Вы люди кто с игрою связан,
Людям азартным дарите кураж,
И игроку успех уже заказан.
Желаем вам удачи и терпения,
Здоровья крепкого, добра и счастья,
В игре вы люди главного значения,
Не обойтись без вашего участья.

***

Букмекеры работники азарта и игры,
Вы дарите надежду, на удачу,
Помощники по ставкам, наблюдатели
Вы помогаете не верить в неудачу.
И в праздник ваш хочу я пожелать,
Здоровья крепкого, удачи и достатка,
Печали, грусти и беды не знать,
Чтоб сладкой жизнь была как шоколадка.

***

Букмекеры России отличные ребята,
Помогут ставку правильную сделать,
Культурны и воспитаны и говорят без мата,
Накал эмоций в шутку могут переделать.
Они помогут вам не проиграть,
Совет дадут хороший если надо,
Желаем вам расти и процветать,
Мы верим в вашу честность свято.

Источник: pozdravik.ru

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