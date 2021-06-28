Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 июня 2021 в России и мире

7:40:366/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 28 июня 2021 года.

открытка
День российского букмекера отмечается 28 июня

• День карусельной лошадки
• Петров пост
• Международный день пирсинга (International Body Piercing Day)
• День памяти святого пророка Амоса
• День числа Тау (Tau Day)
• День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея
• День российского букмекера (День организаторов пари)
• Международный день социального бизнеса (Social Business Day)
• День Конституции - Украина
• Счастливый день сердечных объятий (Happy Heart Hugs Day) - США
• День клавиши CAPS LOCK (National CAPS LOCK Day) - США
• День «Пожалуйста, возьми детей на работу» (Please Take My Children to Work Day) - США
• День штата Аляска (National Alaska Day) - США
• День семьи (Vietnamese Family Day) - Вьетнам
• День работников средств массовой информации - Казахстан
• Праздник «Видовдан», День святого великомученика князя Лазаря и всех мучеников сербских (Vidovdan) - Сербия
• День тапиоки (National Tapioca Day) - США
• День памяти Познанского июня 1956 года - Польша
• День логистики (National Logistics Day) - США
• День боевой операции «Красные крылья» (Operation Red Wings Observance Day) - США
• День страхования (National Insurance Awareness Day) - США
• День севиче (National Ceviche Day) - Перу
• День Поль Баньяна (National Paul Bunyan Day) - США
• Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина, Лазаря
• День Фита и Амоса (Скотный заступник)

Важные события

1712 в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота.
1779 Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.
1786 в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.
1816 торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.
1865 указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. Первым министром путей сообщения стал Павел Петрович Мельников.
1912 в России восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 году.
1923 «Известия» опубликовали обращение патриарха Тихона к «архипастырям, пастырям и пасомым православной церкви российской», в котором он заявил о признании Советской власти.
1982 первая катастрофа самолёта Як-42 – крупнейшая авиакатастрофа в истории Белоруссии (132 погибших).
1989 в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.
1997 за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование – и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращён, а Тайсон дисквалифицирован.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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