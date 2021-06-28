Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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28.06
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Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:146/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники лучше отмечать в семейном кругу, без шумных застолий, танцев, песен и игр.

открытка
Сегодня начался Петров пост

Православные праздники 28 июня

Петров пост (Апостольский)
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
Пророка Амоса
Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских
Блаженного Иеронима Стридонского
Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Благоверного князя Сербского Лазаря
Святителя Ефрема II, патриарха Сербского

Правила поведения и традиции Петрова поста

Петров пост подразумевает под собой ограничения, которые направлены на очищение тела и души человека. В этот период необходимо воздерживаться от некоторых видов пищи и повседневных дел, которые могут привести к греховному состоянию.

  • Из рациона исключается мясная пища, яйца и молочные продукты. В среду и пятницу также запрещается употреблять рыбу и морепродукты, горячую пищу, приправленную маслом.
  • Отказ от алкоголя и табакокурения. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается небольшое количество вина.
  • Необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники лучше отмечать в семейном кругу, без шумных застолий, танцев, песен и игр.
  • Нельзя допускать плохих мыслей, ругаться матом, ссориться с окружающими людьми, завидовать и осуждать.
  • Следует ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и социальными сетями.
  • По церковным канонам в период поста не совершается таинство брака (венчание).
  • Запрещается гадать, проводить магические ритуалы и обряды.
  • Супругам рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка. Допускается исполнение супружеского долга по обоюдному согласию.

Народные праздники

День Фита

В этот день чтут память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.

Этот праздник крайний срок посева зерновых культур.

В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которых животные могут погибнуть. Святому Виту принято молиться, чтобы он уберег скот от болезней.

Туман предвещает дождливые дни.

Приметы


  • Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.
  • Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
  • Поросята визжат – к сырой погоде.
  • Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю.
  • При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – к грозе.

Источник: my-calend

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