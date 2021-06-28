Гороскоп на 29 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:156/28/2021
День в целом ожидается благоприятный, если вы задумаете посвятить его себе родному. Хорошо будет приводить мысли в порядок, работать над внутренней гармонией и налаживать отношения с окружающими.
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