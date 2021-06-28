Гороскоп на 29 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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28.06
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Гороскоп на 29 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:156/28/2021Фото: pxhere
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День в целом ожидается благоприятный, если вы задумаете посвятить его себе родному. Хорошо будет приводить мысли в порядок, работать над внутренней гармонией и налаживать отношения с окружающими.

зелень, капля
Сегодня духовная работа над собой будет очень благоприятна

Овен

Этот день вам стоит провести как можно более активно. Вам некогда будет взвешивать принимаемые решения, а потому доверьтесь интуиции - она не подведет. Покупки будут благоприятными, а вот выяснять отношения сегодня не стоит.

Телец

Все ваши идеи вы сегодня сможете воплотить в жизни. Вы уже сами знаете как, а потому не стоит ни к кому обращаться за помощью. Если планы обдуманы и реальны, то все пройдет просто и легко.

Близнецы

Вы сегодня очень ревностно будете относиться ко всему своему. Но будьте аккуратнее с близкими и друзьями -вы сегодня можете легко из обидеть. К советам можно прислушаться, а вот поездку стоит отложить.

Рак

Сегодня вы можете получить крупную сумму денег, что будет вас склонять к потере разума. Не спешите все сразу тратить. В первую очередь стоит помочь близким, а остальное отложить. Остыньте.

Лев

Вам сегодня не придется особенно напрягаться - день пройдет спокойно и плодотворно. Внимательно подписывайте документы. Если вы одиноки - сегодня может состояться судьбоносное знакомство.

Дева

На работе все будет складываться благоприятно и вы можете рассчитывать на то, что вам вернутся ваши деньги - может кто-то брал в долг? Но за успехами дня не забывайте о любимом человеке - он ждет от вас действий.

Весы

При всем вашем авторитете вы сегодня можете попасть в неприятную историю и вам придется оправдываться. Ведите себя достойно и все решится. Если вы в стадии развития отношений - сегодня пора перейти к новой ступени отношений.

Скорпион

Сегодня не стоит полагаться на ранее составленные планы - придется быстро действовать в сложившейся ситуации по обстоятельствам. Уделите время профилактике заболеваний.

Стрелец

Если вы сегодня будете на позитивной волне, то вам удастся осуществить все ваши планы. Настроение может портить тот, кто на вас обижен. Может быть стоит все выяснить прямо сейчас, чтобы не развивать неприязненные отношения.

Козерог

У вас очень благоприятный и активный день, которым грех не воспользоваться. Никто и ничто не будет вам мешать, а потому можно браться за любой амбициозный проект. Может состояться важная командировка - не отказывайтесь.

Водолей

Сегодня к вас весь день будет приходить что-то новое. Не только покупки, но и ценная информация. Все запоминайте и усваивайте уроки - все пригодится. Старайтесь качественно выполнять вашу работу.

Рыбы

Сегодня хорошо заниматься вашим источником дохода. Например искать новую работу и говорить с начальством о повышении. В отношении с любимым не будете настойчивы и не лезьте с разборками. Пусть все успокоится само собой.

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