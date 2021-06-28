19 августа - Преображение Господне – 2021: православные обычаи и категорические запреты дня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

19 августа - Преображение Господне – 2021: православные обычаи и категорические запреты дня

1:00:046/28/2021,Ирина НоваяФото: https://www.pravmir.ru/
0

Русскому человеку Преображение знакомо, как Яблочный Спас – день, когда можно освятить и впервые вкусить созревшие в текущем году плоды.

Джованни Беллини, «Преображение»
Джованни Беллини, «Преображение»

Во время земной жизни Иисус Христос выглядел, как обычный человек. Божественность в нём выдавали чудеса, пророчества и проповеди, меняющие сознание слушателей. Но несколько раз ученикам Иисуса были даны знамения, что перед ними – настоящий Сын Бога. До сих пор христиане почитают эти события, как праздники.
Преображение Христа – момент, когда часть Божьей славы и силы сошли прямо в человеческое тело Иисуса. Для учеников, бывших свидетелями Преображения, это выглядело великолепно и страшно. Православная церковь вспоминает о событии ежегодно, 19 августа. В 2021 году дата выпадает на четверг.
Русскому человеку Преображение знакомо, как Яблочный Спас – день, когда можно освятить и впервые вкусить созревшие в текущем году плоды. Веками славяне отказывались пробовать фрукты и овощи нового урожая до Яблочного Спаса.

Событие
За 6 дней до Преображения Иисусобмолвился ученикам, что среди них есть те, кто успеет увидеть мощь Божьего Царства уже при жизни.
Выбор Христа пал на трёх любимых учеников – Петра и братьев-рыбаков Иакова и Иоанна. Вместе они взошли на одну из иудейских гор. Исследователи до сих пор спорят, Фавор это был или Ермон.

Во время горячей молитвы Иисуса, ученики задремали. А когда очнулись, увидели обещанное Царствие Небесное. Фигура Христа была облечена в белоснежный свет, яркий, как несколько солнц. На его лицо невозможно было взглянуть. Сын Божий был увлечён беседой с двумя пророками прошлого – Ильёй и Моисеем. Затем появилось облако, голос из которого дал чёткое указание, что именно Иисус является Божьим Сыном.
На обратном пути Христос попросил учеников никому не рассказывать о случившемся до его Воскресения.

Богослужение
Двунадесятый праздник православия – повод сходить в церковь. Вечером накануне Преображения там будут петь и читать красивейшие каноны, над которыми поработали святые отцы церкви.Убранство храма, как и одежды священнослужителей, будут иметь белоснежный цвет.

Освящение плодов
Важно взять с собой яблоки, виноград – любые фрукты. Лучше, если они будут своими. После Литургии священник прочтёт молитву на освящение плодов и окропит их святой водой. Традиция пришла из Средиземноморья. Там церковь взяла на себя право благословлять созревший виноград, чтобы изжить языческие вакханалии, связанные с первым урожаем.

Трапеза
Преображение – единственный день строжайшего Успенского поста, когда разрешены морепродукты и рыба. Это прекрасный повод приготовить из них угощение для семьи. За трапезой нельзя обойтись без яблок и соответствующих блюд – постных пирогов с фруктовой начинкой, вареньев, желе.

Запреты
Церковные каноны запрещают заниматься тяжёлым трудом, в том числе на огороде.
Нельзя оскорблять плоды – выкидывать их, топтать, использовать в играх.
Под запретом интимные связи и мирские развлечения в виде клубов, кино, дискотек.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
праздникпраздникиЯблочный Спас-2021Преображение Господне – 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отмечаете Яблочный Спас?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Белые пятна на ногтях: почему появляются и что обозначают
    11:20:56 6/27/2021
    Белые пятна на ногтях: почему появляются и что обозначают
    Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года
    10:20:54 6/27/2021
    Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года
    Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель
    10:18:54 6/27/2021
    Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель
    Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области
    9:55:49 6/27/2021
    Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области
    Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина
    9:42:01 6/27/2021
    Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина
    Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей
    9:33:10 6/27/2021
    Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей
    В Башкирии женщину во время сбора березовых веток убила молния
    9:21:48 6/27/2021
    В Башкирии женщину во время сбора березовых веток убила молния
    Лучшие дни для шопинга, совершения крупных покупок и денежных операций в июле 2021 по лунному календарю
    9:20:52 6/27/2021
    Лучшие дни для шопинга, совершения крупных покупок и денежных операций в июле 2021 по лунному календарю
    С Днём российского букмекера открытки эксклюзивные и отменные поздравления в стихах на 28 июня
    8:40:32 6/27/2021
    С Днём российского букмекера открытки эксклюзивные и отменные поздравления в стихах на 28 июня
    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
    8:20:51 6/27/2021
    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?