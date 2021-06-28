19 августа - Преображение Господне – 2021: православные обычаи и категорические запреты дня

Во время земной жизни Иисус Христос выглядел, как обычный человек. Божественность в нём выдавали чудеса, пророчества и проповеди, меняющие сознание слушателей. Но несколько раз ученикам Иисуса были даны знамения, что перед ними – настоящий Сын Бога. До сих пор христиане почитают эти события, как праздники.
Преображение Христа – момент, когда часть Божьей славы и силы сошли прямо в человеческое тело Иисуса. Для учеников, бывших свидетелями Преображения, это выглядело великолепно и страшно. Православная церковь вспоминает о событии ежегодно, 19 августа. В 2021 году дата выпадает на четверг.
Русскому человеку Преображение знакомо, как Яблочный Спас – день, когда можно освятить и впервые вкусить созревшие в текущем году плоды. Веками славяне отказывались пробовать фрукты и овощи нового урожая до Яблочного Спаса.
Событие
За 6 дней до Преображения Иисусобмолвился ученикам, что среди них есть те, кто успеет увидеть мощь Божьего Царства уже при жизни.
Выбор Христа пал на трёх любимых учеников – Петра и братьев-рыбаков Иакова и Иоанна. Вместе они взошли на одну из иудейских гор. Исследователи до сих пор спорят, Фавор это был или Ермон.
Во время горячей молитвы Иисуса, ученики задремали. А когда очнулись, увидели обещанное Царствие Небесное. Фигура Христа была облечена в белоснежный свет, яркий, как несколько солнц. На его лицо невозможно было взглянуть. Сын Божий был увлечён беседой с двумя пророками прошлого – Ильёй и Моисеем. Затем появилось облако, голос из которого дал чёткое указание, что именно Иисус является Божьим Сыном.
На обратном пути Христос попросил учеников никому не рассказывать о случившемся до его Воскресения.
Богослужение
Двунадесятый праздник православия – повод сходить в церковь. Вечером накануне Преображения там будут петь и читать красивейшие каноны, над которыми поработали святые отцы церкви.Убранство храма, как и одежды священнослужителей, будут иметь белоснежный цвет.
Освящение плодов
Важно взять с собой яблоки, виноград – любые фрукты. Лучше, если они будут своими. После Литургии священник прочтёт молитву на освящение плодов и окропит их святой водой. Традиция пришла из Средиземноморья. Там церковь взяла на себя право благословлять созревший виноград, чтобы изжить языческие вакханалии, связанные с первым урожаем.
Трапеза
Преображение – единственный день строжайшего Успенского поста, когда разрешены морепродукты и рыба. Это прекрасный повод приготовить из них угощение для семьи. За трапезой нельзя обойтись без яблок и соответствующих блюд – постных пирогов с фруктовой начинкой, вареньев, желе.
Запреты
Церковные каноны запрещают заниматься тяжёлым трудом, в том числе на огороде.
Нельзя оскорблять плоды – выкидывать их, топтать, использовать в играх.
Под запретом интимные связи и мирские развлечения в виде клубов, кино, дискотек.