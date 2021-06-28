19 августа - Успение Пресвятой Богородицы – 2021: православные традиции и категорические запреты дня

Название этого православного праздника, на первый взгляд, загадочное. Куда успела Дева Мария? Многие считают, что успела взойти на небеса, к Сыну Иисусу. Но неужели туда нужно было торопиться, чтобы успеть? Конечно же, нет. Старославянское слово «успеть» означало «уснуть». Соответственно, праздник связан с упокоением Богоматери – лёгким, словно отход ко сну.
Церковь причисляет Успение к 12-ти главным торжествам года, они называются двунадесятыми. В 2021 году Успение отметят в субботу 28 августа. А очиститься и подготовиться христианам поможет 14-дневный строгий пост.
Событие
Из Евангелия понятно, что после смерти и Воскресения Христос оставил свою Мать апостолу Иоанну Богослову. Он заботился о Марии, как о родной, до самой её смерти. Остальные события изложены в апокрифических писаниях.
Во время молитвы к Богоматери явился архангел Гавриил, протянул ей ветвь райского дерева и предупредил, что через 3 дня она умрёт.
Мария так сильно хотела попрощаться с Христовыми учениками, что по её просьбе Бог совершил чудо. Апостолы мгновенно перенеслись в дом Богоматери из разных стран.
В день Успения Мария попрощалась и приготовилась. С неба полился свет, явился Божий Сын в сопровождении ангельской свиты и забрал дух Марии. Тело её в это время уснуло вечным сном.
Похоронам Богоматери пытались помешать идейные противники апостолов. Однако процессию охраняло спустившееся облако, не подпуская чужих к гробу.
Позже апостол Фома удостоился видения: тело Богоматери вознеслось на небеса вслед за душой. Ученик Христов настаивал на истинеувиденного, пока остальные апостолы не решили проверить погребальную пещеру. Там действительно не было тела Марии.
День Успения стал праздником Церкви в конце VI века. Позднее установление связано с противоречивыми версиями церковного предания относительно Успения.
Богослужение
Посетить вечернюю службу и утреннюю Литургию – святое дело каждого христианина. Канонический богородичный цвет– голубой, а на Успение допускаются облачения и глубокого синего цвета. Прихожане могут приложиться к особой иконе – Плащанице Богоматери.
После Успения каждый храм назначает дату, когда свершится Чин Погребения Богоматери. Обычно это второй или третий день после праздника. Короткое богослужение сменяется скорбной процессией, которая крестным ходом обносит богородичную Плащаницу вокруг храма.
Трапеза
Праздник позволяет христианам наконец-то разговеться. В пищу можно употреблять любые блюда и пить вино. Годы, когда Успение выпадает на среду или пятницу не такие радостные: пост сохраняется и в праздничный день, послабление касается только рыбы.
Запреты
На Успение запрещено венчаться, играть свадьбы, вступать в интимную связь.
Нельзя планировать на двунадесятый праздник переезд, ремонт или уборку. Бытовые дела или рабочие обязанности церковь разрешает.
Скромность Богоматери при жизни ставит под запрет ссоры, конфликты и суды в её праздники.