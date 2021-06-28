Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости и как поднимут пенсию с 1 августа

Вопрос о повышении размера пенсионных выплат гражданам, которые имеют трудоустройство, остро стоит уже пять лет. О том, что известно на данный момент и на сколько вырастет социальная выплата в этом году - в нашем материале.
Пенсии работающий категории граждан - это мера социальной поддержки, которая положена людям, достигшим возраста, когда можно выйти на пенсию, но все равно продолжающим свою трудовую деятельность. При этом необходимо иметь официальную работу и отчислять страховые взносы. Повышение подобной выплаты, которые происходит ежегодно для пенсионеров без официальной работы, заморозили еще в 2016 году. Сделано это было для экономии средств бюджета. Из-за этого проекты об увеличении социального пособия появляются каждый год, но каждый год их отклоняют. В этом году, совсем недавно, глава независимых профсоюзов Российской Федерации обратился в президенту страны с просьбой скорейшего вмешательства в решения вопроса об индексации пенсионных выплат. Он отметил, что положительное решение по этому вопросу необходимо, потому что отсутствие индексаций - это несправедливость, которую нужно исправить, потому что тысячи граждан должны вернуть недополученные ими суммы. Комментария от президента пока не поступало.
В январе этого года глава государства обратился к правительству для того, чтобы они продумали и предоставили проекты по решению данной проблемы. Позже отмечалось, что кабинет министров занимается поиском решений, но пока никаких реальных действий не последовало. При этом в 2021 году с 1 августа подобную социальную выплату работающим пенсионерам все же повысят.
Повысят - не значит, что проиндексируют. Индексация означает, что государство компенсирует гражданам часть денег, сгоревшая из-за инфляции, которая тем самым уменьшила способность граждан покупать продукты, непродовольственные товары и оплачивать иные услуги. В 2021 году социальную выплату повысят только тем пенсионерам, которые работали в прошлом году, не важно - месяц или больше. При этом работодатель должен платить за человека страховые взносы, именно за счет них произойдет увеличение пенсии. Если человек вышел на пенсию в этом году, то повышения не будет. Отмечается, что размер надбавки не превысит 290 рублей.
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров по регионам России в этом году был проиндексирован на более чем 6 процентов, в итоге пенсионная выплата в среднем выросла на 1000 рублей. Подобная индексация проводится ежегодно, поэтому пенсии растут. В среднем по России они составляют 15 000 рублей. В столице и Питере эта цифра немного выше, но сами жители этих городов указывают, что для комфортной жизни им нужно 50-65 тысяч рублей. После увольнения с работы пенсионеры могут проиндексировать выплату до нужного размера.
Инициативы по поводу повышения пенсий для пенсионеров с официальным трудоустройством появляются ежегодно, в том числе от Госдумы, однако никакой реакции не поступает. Некоторые даже высказываются против. Например, глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам в этом не надобности, потому что зарплата индексируется каждый год и пенсионеры ничего не теряют. В некоторых источниках отмечается, что дело в дефиците бюджета.