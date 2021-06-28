Венеры во Льве: трем знакам зодиака Тельцу, Деве, Скорпиону очень повезет в любви с 27 июня до 21 июля

Этим летом во время сезона Венеры во Льве три знака зодиака получают заряд позитивной энергии.
Венера во Льве длится с 27 июня по 21 июля 2021 года.
Этого временного брака двух знаков - Венеры и Льва - может быть достаточно, чтобы начать любовный роман, пишет https://www.yourtango.com/
Подумайте об этом - могущественный Лев, знак, олицетворяющий тепло, Солнце, щедрость, любовь, выражение и экстравагантность - если упомянуть несколько черт - будет тесно сотрудничать с Венерой, планетой любви, страсти, романтики, фантазии. Как мы могли ошибиться?
Есть очень хороший шанс, что мы не ошибемся, но опять же, мы, люди, иногда любим испытывать удачу, не так ли?
Вот почему мы можем думать об этом переходе как о благословении; то, что вы не сомневаетесь. Может быть, даже то, что вы просто примете, не закрывая при этом ловушку.
И хотя у некоторых из нас есть удивительные любовные истории, кто бы отказался от даже лучшей истории, как в невероятном улучшении личной жизни, которую мы сейчас разделяем с кем-то? Что ж, для некоторых из нас здесь мы собираемся получить именно это, и это будет так приятно!
Будьте готовы - это знаки, чья любовная жизнь улучшится после того, как Венера войдет во Льва.
Знаки зодиака, чья любовная жизнь улучшается во время Венеры во Льве с 27 июня 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Не то чтобы ты не молился сегодня, Телец, давай начнем. Вы такой романтик, но у вас также сильно сжалось сердце - и вы не совсем готовы к тому, чтобы его снова раздавили.
Единственное, что действительно могло бы вас заинтересовать на данном этапе, - это кто-то, кто сможет показать вам, что он в конечном итоге заслуживает доверия; вы не будете иметь ничего общего с сомнительными или коварными людьми.
27 июня вы войдете в контакт с этим человеком, на самом деле, вероятно, это кто-то, кого вы уже знаете, но вы просто никогда не видели его «такими» до сих пор.
Из зоны друзей в бурную романтику благодаря простому старому планетарному транзиту. Он идет, Телец, и ты не сможешь удержать эту каменно-холодную стену для этого; считайте себя пораженным - это происходит.
Дева (23 августа - 22 сентября)Вы, вероятно, тот, кто считает, что нашел свою любовь, и это нормально. Нет нужды в ком-либо еще, не нужно раскачивать лодку и не нужно делать ничего больше, чем просто «быть рядом» для своего партнера. Другими словами, вы застряли в скучном романе, который не является ни захватывающим, ни особенно романтичным.
Тем не менее, вы любите этого человека, и он ваш партнер, возможно, на всю жизнь. А потом Венера поражает Льва, и все ставки прекращаются. Вдруг хочется большего - а что лучше? Ваш партнер ждал этого момента, потому что все, чего он действительно хотел, - это дать вам и показать вам больше.
Оставайся открытым, Дева - ты можешь доверять этой ситуации. И пока вы там, позвольте себе тоже подойти к тарелке. Вас не убьет проявление привязанности, не говоря уже о том, как хорошо вы будете себя чувствовать, когда будете это делать. Прыгайте - вас ждет романтика прямо в вашем собственном доме. Надежно, надежно и - если хотите - сексуально.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
С тобой, Скорпион, дело в том, что идеальный роман для тебя - это тот, в котором физическая часть горяча, интеллектуальные игры запутаны, а преданность неизменна. Другими словами, вы хотите всего этого, и пока вы не получите все, ничто не удовлетворит вас полностью.
Добро пожаловать на Венеру во Льве, где легко любить и горит жар. Имея партнерство или нет, вы обнаружите, что после 27-го числа у вас будет гораздо больше, чем просто клубок в сене - вы сможете испытать, каково это - быть влюбленным в кого-то, кто любит вас, в ответ.
Этот человек не собирается быть ни с кем, кроме вас, до конца своей жизни ... если вы этого хотите. У Льва есть сила открыть ваше сердце, в то время как Венера уже там, творит свои чары. Ее прелести станут вашими собственными, так что ожидайте много-много комплиментов в этом сезоне, а также несколько очень запоминающихся сцен в спальне.