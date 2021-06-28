Почему самые умные люди больше всех отвлекаются от работы - исследование

День из жизни человека, который легко отвлекается на работе, выглядит примерно так: вы наконец-то устроились за своим столом на работе.
У вас есть кофе или зеленый чай, и вы готовы приступить к работе. Но вам лучше еще раз проверить электронную почту, и о, смотрите! Это новое видео на YouTube, о котором все говорят, пишет https://www.yourtango.com
Упс, лучше зайдите в Facebook и Tiktok и ... подождите, что это за смешное вы сказали своему боссу? Тебе лучше написать об этом в Твиттере, потому что это было весело.
Когда вы наконец приступите к работе, у вас будет около восьми открытых окон на вашем компьютере, и вы трижды проверили свою электронную почту - и это только начало.
В течение дня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, и вы будете выполнять все виды деятельности, не связанной с работой.
Но не отчаивайтесь - исследования говорят, что вас легко отвлечь, потому что вы действительно умны.В исследовании, проведенном в 2016 году компанией Steelcase, занимающейся производственными решениями, были изучены привычки более 10 000 сотрудников в 17 странах.
Они обнаружили, что чем вы умнее, тем легче вам отвлекаться и тем больше у вас проблем с расстановкой приоритетов для всех идей, которые вы носите в своей голове.
Почти половина участников заявили, что им трудно сосредоточиться в офисе.
Бостьян Любич, проводивший исследование, сказал в интервью The Daily Mail :
«Работодатели всегда ищут самых способных людей; однако сложность решения множества задач и отвлекающих факторов в офисе влияет на умных людей так же, как и на всех остальных, если не больше.
Способы нашей работы меняются быстрее, чем когда-либо прежде, и мозг подвергается стрессам и отвлечениям, которые могут привести к перегрузке».
Поскольку вы супер-умны, каждый раз, когда вас поражает одна из ваших гениальных идей, вы пытаетесь поступить так, как это происходит.
Но в конечном итоге вы можете чувствовать себя разочарованным, взволнованным и отвлеченным.
Когда вы имеете дело со всем, что происходит в вашей голове, появляются всевозможные дополнительные отвлекающие шумы (текстовые оповещения, гудки, сообщения, звонки).
Это своего рода чудо, что ты что-то делаешь, что также доказывает, насколько ты гениален.
Человек с ограниченными умственными способностями не может сделать и половины того же, что и вы.
Так что не расстраивайтесь, когда вы в который раз проверяете свою электронную почту или обновляете свой статус в социальных сетях.
Это то, что делают действительно умные люди.