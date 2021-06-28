Почему самые умные люди больше всех отвлекаются от работы - исследование
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Почему самые умные люди больше всех отвлекаются от работы - исследование

5:35:506/28/2021,Кристин ШенвальдФото: pixabay
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Человек с ограниченными умственными способностями не может сделать и половины того же, что и вы.

В течение дня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, и вы будете выполнять все виды деятельности, не связанной с работой
В течение дня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, и вы будете выполнять все виды деятельности, не связанной с работой

День из жизни человека, который легко отвлекается на работе, выглядит примерно так: вы наконец-то устроились за своим столом на работе.

У вас есть кофе или зеленый чай, и вы готовы приступить к работе. Но вам лучше еще раз проверить электронную почту, и о, смотрите! Это новое видео на YouTube, о котором все говорят, пишет https://www.yourtango.com

Упс, лучше зайдите в Facebook и Tiktok и ... подождите, что это за смешное вы сказали своему боссу? Тебе лучше написать об этом в Твиттере, потому что это было весело.

Когда вы наконец приступите к работе, у вас будет около восьми открытых окон на вашем компьютере, и вы трижды проверили свою электронную почту - и это только начало.

В течение дня у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, и вы будете выполнять все виды деятельности, не связанной с работой.

Но не отчаивайтесь - исследования говорят, что вас легко отвлечь, потому что вы действительно умны.

В  исследовании,  проведенном в 2016 году компанией Steelcase, занимающейся производственными решениями, были  изучены  привычки более 10 000 сотрудников в 17 странах.

Они обнаружили, что чем вы умнее, тем легче вам отвлекаться и тем больше у вас проблем с расстановкой приоритетов для всех идей, которые вы носите в своей голове.

Почти половина участников заявили, что им трудно сосредоточиться в офисе.

Бостьян Любич, проводивший исследование, сказал в интервью  The Daily Mail : 

«Работодатели всегда ищут самых способных людей; однако сложность решения множества задач и отвлекающих факторов в офисе влияет на умных людей так же, как и на всех остальных, если не больше.

Способы нашей работы меняются быстрее, чем когда-либо прежде, и мозг подвергается стрессам и отвлечениям, которые могут привести к перегрузке».

Поскольку вы супер-умны, каждый раз, когда вас поражает одна из ваших гениальных идей, вы пытаетесь поступить так, как это происходит.

Но в конечном итоге вы можете чувствовать себя разочарованным, взволнованным и отвлеченным.

Когда вы имеете дело со всем, что происходит в вашей голове, появляются всевозможные дополнительные отвлекающие шумы (текстовые оповещения, гудки, сообщения, звонки).

  Это своего рода чудо, что ты что-то делаешь, что также доказывает, насколько ты гениален.

Человек с ограниченными умственными способностями не может сделать и половины того же, что и вы.

Так что не расстраивайтесь, когда вы в который раз проверяете свою электронную почту или обновляете свой статус в социальных сетях.

Это то, что делают действительно умные люди.

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