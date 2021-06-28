Грозы и дожди придут в Бердск 28 июня на начало Петрова поста
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Грозы и дожди придут в Бердск 28 июня на начало Петрова поста

6:30:476/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью и утром местами туманы
Ночью и утром местами туманы

Оперативный прогноз возможных ЧС по Новосибирской области на 28 июня 2021 года.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка на 28 июня от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ночью и утром местами туманы.

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С, днем +20, +25°С.

28 июня начинается апостольский Петров пост и продлится он до 11 июля.

В народе сегодня отмечают Фита и вот на этот день приметы:

Много росы – к плодородию.

Туман – к дождливым дням.

Дождь в День Фита – плохо для жита.

Что посеяно после 28 июня, не даст урожая.

Кузнечики стрекочут громче обычного – скоро начнется ненастье.

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