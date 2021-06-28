Грозы и дожди придут в Бердск 28 июня на начало Петрова поста

Оперативный прогноз возможных ЧС по Новосибирской области на 28 июня 2021 года.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка на 28 июня от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ночью и утром местами туманы.
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С, днем +20, +25°С.
28 июня начинается апостольский Петров пост и продлится он до 11 июля.
В народе сегодня отмечают Фита и вот на этот день приметы:
Много росы – к плодородию.
Туман – к дождливым дням.
Дождь в День Фита – плохо для жита.
Что посеяно после 28 июня, не даст урожая.
Кузнечики стрекочут громче обычного – скоро начнется ненастье.