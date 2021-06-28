Сильная ожидаемая магнитная буря 28 июня 2021: Что говорит календарь геомагнитных штормов метеопатам

На поверхности Солнца ежедневно происходят активные процессы, из-за которых в космическое пространство происходит выброс огромного количества энергии. Возникающие и летящие во все стороны космоса потоки солнечного ветра задевают своими “хвостами” атмосферу Земли, деформируют магнитосферу нашей планеты, вызывая в магнитном поле Земли хаотические изменения электрических характеристик, то есть магнитную бурю.
Во время магнитной бури сильное негативное воздействие на самочувствие получают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, болезни головного мозга, отклонения в психике, болезни нервной системы, страдающие ожирением, сахарным диабетом и астмой. Всё дело в том, что спонтанные сильные изменения в магнитном поле Земли организм человека воспринимает как стресс, потому что не успевает мгновенно перестроится под резко меняющиеся внешние условия. Именно поэтому идут сбои в деятельности головного мозга, работе сердца, возникают проблемы с дыханием.
Сделать что-то с Солнцем человек не в силах. Остается один выход - измениться самому. Профилактические мероприятия по укреплению здоровья, закаливание организма, здоровый образ жизни обязательно дадут положительный результат.
Начало суток 28 июня будет спокойным: до 15 часов в магнитосфере Земли не будет никаких заметных возмущений. Магнитное поле планеты будет в полном покое. Во второй половине дня в магнитосфере будут наблюдаться небольшие возмущения, сила колебаний прогнозируется равная 2 балла.
Ближайшая мощная магнитная буря на Земле ожидается 12 июля 2021 года. Но как уже неоднократно замечали ученые, прогноз космической погоды весьма приблизителен, предсказать, что произойдет на Солнце со стопроцентной уверенностью даже завтра, невозможно. Солнце - активная звезда, и процессы на ее поверхности сложно прогнозируются.
Несколько советов докторов для метеопатов, попавших в геомагнитный шторм:
- Необходимо постараться исключить все психоэмоциональные нагрузки на нервную систему и психику. Не стоит участвовать в скандалах, выяснять отношения. Научитесь видеть хорошее в каждом моменте жизни.
- По возможности нужно снизить физические нагрузки.
- Исключите продукты из рациона, которые перегружают печень и желудок, больше пейте воды.
- Алкоголь и табак негативно влияют на сосуды и мозг, избавьтесь от вредной зависимости.
Как переносят магнитную бурю наши читатели:
Инга Сергеевна, 52 года:
- Усталость, недомогание, плохо сплю ночью, тревожно. Раздражает любая мелочь. Мигрень ужасная.
Валерия Владимировна, 57 лет:
- Болит очень сердце. Часто немеют пальцы рук и ног. Снятся кошмары.
Елизавета Алексеевна, 43 года:
- Головные боли мучают. Голова кружится, боюсь потерять сознание. Настроения никакого нет, полная апатия. Очень устаю на работе, дома хочется только лечь и ничего не делать.