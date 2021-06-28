Как передается новый смертельный вирус Нипах, объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн

Ученые из Индии обнаружили новый смертельный вирус. Его нашли в в штате Махараштра – это вирус Нипах. Как сообщают индийские вирусологи, он был найден в слюне летучих мышей. Человек им может заразиться даже через фрукты, употребив их в пищу, в том случае, если на них окажется слюна зараженного животного. Причем, смертность от этого вируса достигает 75%. Сейчас от этого вируса нет ни лекарств, ни вакцин.
Но считает профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что у этого вируса нет эпидемического потенциала. По его словам, вспышки вируса Нипах происходили в течение последних 20 лет, но он не передается активно от человека к человеку. Самый большой всплеск этого заболевания произошел в 1999 году – тогда заразились 250 человек. Болезнь протекает с симптомами, схожими с энцефалитом. ВОЗ называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире.
Отметим, что Альтштейн подтвердил высокую смертность от этого вируса.