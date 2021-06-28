Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля

9:25:046/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

В Петров пост есть 2 основных молитвы и 2 молитвы на утро и вечер - перед принятием пищи и после него.

открытка
Петров пост начался 28 июня

Сегодня, 28 июня 2021 года, православный уходят на 14-дневный пост. Этот пост, называемый Петровым, является первым после Великого поста, но он не является столь же строгим.

До 11 июля православным нужно будет ограничивать себя в потреблении мясных продуктов, яиц и молочной продукции.

Четыре из семи дней - это вторник, четверг и выходные дни - даются легче всего, по ним можно готовить горячую еду с добавлением постного масла.

Пять раз в неделю можно есть горячие блюда - все дни, кроме среды и пятницы - в них разрешается только сухоядение.

В субботу и воскресенье можно выпивать понемногу вина - принято его разбавлять водой.

Но пищевые ограничения - это один из инструментов поста, это не главное его требование. Главное - духовная работа над собой путем применения ограничений для себя. Это молитвы, чтение Библии, посещение храма, исповедь и покаяние.

В Петров пост есть 2 основных молитвы и 2 молитвы на утро и вечер - перед принятием пищи и после него.

Утренняя молитва перед едой


Вечерняя молитва после еды


Первая молитва о помощи в пост


Вторая молитва о защите и милости


Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
традициимолитвапраздникипетров пост
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете поститься?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
    9:25:04 6/28/2021
    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
    Календарь дачника на 28 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/28/2021
    Календарь дачника на 28 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскВ Бердске в 74 года умерла Галина Русакова
    9:16:42 6/28/2021
    В Бердске в 74 года умерла Галина Русакова
    США нанесли авиаудары по Сирии и Ираку: Погибли мирные люди
    8:56:41 6/28/2021
    США нанесли авиаудары по Сирии и Ираку: Погибли мирные люди
    Как передается новый смертельный вирус Нипах, объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн
    8:50:48 6/28/2021
    Как передается новый смертельный вирус Нипах, объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн
    Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:14 6/28/2021
    Какой сегодня церковный праздник 28 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 июня 2021 в России и мире
    7:40:36 6/28/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 июня 2021 в России и мире
    БердскГрозы и дожди придут в Бердск 28 июня на начало Петрова поста
    6:30:47 6/28/2021
    Грозы и дожди придут в Бердск 28 июня на начало Петрова поста
    Ошеломительные поздравления с Днём букмекера для каждого 28 июня 2021 года
    6:06:29 6/28/2021
    Ошеломительные поздравления с Днём букмекера для каждого 28 июня 2021 года
    БердскСильная ожидаемая магнитная буря 28 июня 2021: Что говорит календарь геомагнитных штормов метеопатам
    5:45:59 6/28/2021
    Сильная ожидаемая магнитная буря 28 июня 2021: Что говорит календарь геомагнитных штормов метеопатам