Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля

Сегодня, 28 июня 2021 года, православный уходят на 14-дневный пост. Этот пост, называемый Петровым, является первым после Великого поста, но он не является столь же строгим.
До 11 июля православным нужно будет ограничивать себя в потреблении мясных продуктов, яиц и молочной продукции.
Четыре из семи дней - это вторник, четверг и выходные дни - даются легче всего, по ним можно готовить горячую еду с добавлением постного масла.
Пять раз в неделю можно есть горячие блюда - все дни, кроме среды и пятницы - в них разрешается только сухоядение.
В субботу и воскресенье можно выпивать понемногу вина - принято его разбавлять водой.
Но пищевые ограничения - это один из инструментов поста, это не главное его требование. Главное - духовная работа над собой путем применения ограничений для себя. Это молитвы, чтение Библии, посещение храма, исповедь и покаяние.
В Петров пост есть 2 основных молитвы и 2 молитвы на утро и вечер - перед принятием пищи и после него.
Утренняя молитва перед едой
Вечерняя молитва после еды
Первая молитва о помощи в пост
Вторая молитва о защите и милости