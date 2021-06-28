США нанесли авиаудары по Сирии и Ираку: Погибли мирные люди

Накануне на сайте Пентагона появилась информация о том, что американские военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии.
- "По указанию президента Байдена вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на персонал и объекты США в Ираке", - говорится в сообщении.
Америка нанесла удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. По мнению представителей минобороны США, эти места использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
- "Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты служащих США. Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных акциях для предотвращения и сдерживания таких атак ... Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и намеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал в целях сдерживания", — добавили в минобороны США.
Также в ведомстве сообщили, что сделали все в соответствии со своим правом на самооборону так как над государством нависла угроза.
По сообщению сирийский СМИ, в результате авиаударов погиб один ребенок, еще три человека получили серьезные ранения.