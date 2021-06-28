В Бердске в 74 года умерла Галина Русакова

Вчера, 27 июня, в Бердске ушла из жизни Галина Русакова. Ей было 74 года. Галина Леонтьевна родилась 7 февраля 1947 года в селе Налобиха, Троицкого района Алтайского края в семье учительницы и механика элеватора. После окончания средней школы поступила и окончила Новосибирский институт железнодорожного транспорта получила специальность экономист.
С 1973 по 1986 годы работала на Бердском электромеханическом заводе. В 1986 году после тяжелой болезни получила инвалидность и посвятила себя домашнему хозяйству и воспитанию детей.
Вместе с мужем Галина Леонтьевна воспитала двух сыновей, которые подарили родителям двух внуков и двух внучек.
Светлая память Галине Леонтьевне, всегда укреплявшей тыл своей семьи и обеспечивавшей во многом служебную и общественную деятельность своего супруга - Алексея Николаевича Русакова. Администрация города Бердска, Совет депутатов города и Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким Галины Леонтьевны. Редакция портала «Курьер. Среда. Бердск» присоединяется к словам администрации и выражает глубокие соболезнования родным и близким.