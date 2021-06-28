В Бердске в 74 года умерла Галина Русакова
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В Бердске в 74 года умерла Галина Русакова

9:16:426/28/2021Фото: пресс-центр мэрии Бердска
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Галина Леонтьевна оставила о себе добрую память не только в своей семье, но и в коллективах, где она работала.

На 75 году жизни ушла Галина Русакова

Вчера, 27 июня, в Бердске ушла из жизни Галина Русакова. Ей было 74 года. Галина Леонтьевна родилась 7 февраля 1947 года в селе Налобиха, Троицкого района Алтайского края в семье учительницы и механика элеватора. После окончания средней школы поступила и окончила Новосибирский институт железнодорожного транспорта получила специальность экономист.

С 1973 по 1986 годы работала на Бердском электромеханическом заводе. В 1986 году после тяжелой болезни получила инвалидность и посвятила себя домашнему хозяйству и воспитанию детей.

Вместе с мужем Галина Леонтьевна воспитала двух сыновей, которые подарили родителям двух внуков и двух внучек.
Светлая память Галине Леонтьевне, всегда укреплявшей тыл своей семьи и обеспечивавшей во многом служебную и общественную деятельность своего супруга - Алексея Николаевича Русакова. Администрация города Бердска, Совет депутатов города и Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким Галины Леонтьевны. Редакция портала «Курьер. Среда. Бердск» присоединяется к словам администрации и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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