Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?

С 28 июня по 11 июля 2021 года у православных верующих начался период Петрова поста. Это первый летний пост, наступивший после Великого поста и всех пасхальных торжеств. Пост установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, которые также постились перед тем, как начать распространять христианство по всей земле.
В этот период православным христианам предстоит проделать большую работу над своей душой, посредством ограничения себя в питании и развлечениях. Положено много молиться, посещать церковь, не есть скоромную пищу в виде мяса, яиц и молочной продукции.
Запретов на работу в этот период нет, наоборот, чем больше человек трудится и приносит пользы - тем лучше, ведь Господь никогда не любил тунеядцев.
Работа в огороде и по дому также не запрещена. Период с 28 июня по 9 июля ознаменован фазой убывающей луны, 10 июля наступит новолуние, а 11-го числа - растущая луна и последний день поста.
Большинство дней в посте будут не слишком благоприятными для посадочных и посевных работ, но нужно следить по лунному календарю, потому что в зависимости от прохождения луны по знакам зодиака, рекомендации садоводам могут меняться. Есть плодородные знаки зодиака, которые обеспечивают благоприятность работ, даже касающихся посадок и посевов.