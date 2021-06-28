Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?

10:10:176/28/2021Фото: Wikimedia Commons
0

В этот период православным христианам предстоит проделать большую работу над своей душой, посредством ограничения себя в питании и развлечениях.

дача
Протяженность поста в 2021 году - 14 дней

С 28 июня по 11 июля 2021 года у православных верующих начался период Петрова поста. Это первый летний пост, наступивший после Великого поста и всех пасхальных торжеств. Пост установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, которые также постились перед тем, как начать распространять христианство по всей земле.

В этот период православным христианам предстоит проделать большую работу над своей душой, посредством ограничения себя в питании и развлечениях. Положено много молиться, посещать церковь, не есть скоромную пищу в виде мяса, яиц и молочной продукции.

Запретов на работу в этот период нет, наоборот, чем больше человек трудится и приносит пользы - тем лучше, ведь Господь никогда не любил тунеядцев.

Работа в огороде и по дому также не запрещена. Период с 28 июня по 9 июля ознаменован фазой убывающей луны, 10 июля наступит новолуние, а  11-го числа - растущая луна и последний день поста.

Большинство дней в посте будут не слишком благоприятными для посадочных и посевных работ, но нужно следить по лунному календарю, потому что в зависимости от прохождения луны по знакам зодиака, рекомендации садоводам могут меняться. Есть плодородные знаки зодиака, которые обеспечивают благоприятность работ, даже касающихся посадок и посевов.

Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год
Как Хабиб отреагировал на провал сборной России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Если часто есть этот продукт, можно забыть про высокое давление
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
«Тыкаем палкой в медведя»: реакция британцев на ЧП с «Дефендером»
огородпраздникипетров постчто нельзячто можно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас большой участок?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?
    10:10:17 6/28/2021
    Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?
    Россия возобновила авиасообщение сразу с 8 странами с 28 июня 2021. В списке США и Италия
    10:07:43 6/28/2021
    Россия возобновила авиасообщение сразу с 8 странами с 28 июня 2021. В списке США и Италия
    Бердск"Она опять в плачевном состоянии": Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска, ответил Владислав Дубровский
    10:06:03 6/28/2021
    "Она опять в плачевном состоянии": Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска, ответил Владислав Дубровский
    Посольство США перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа 2021 в России из-за санкций
    9:49:43 6/28/2021
    Посольство США перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа 2021 в России из-за санкций
    Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу
    9:38:00 6/28/2021
    Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу
    БердскНазвано истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021
    9:34:39 6/28/2021
    Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021
    БердскПодозреваемому в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска грозит до 15 лет тюрьмы: Что скажет в суде Алексей Панарин?
    9:32:13 6/28/2021
    Подозреваемому в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска грозит до 15 лет тюрьмы: Что скажет в суде Алексей Панарин?
    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
    9:25:04 6/28/2021
    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
    Календарь дачника на 28 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/28/2021
    Календарь дачника на 28 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскВ Бердске в 74 года умерла Галина Русакова
    9:16:42 6/28/2021
    В Бердске в 74 года умерла Галина Русакова