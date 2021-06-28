«Нам хотели зажать рот»: Задержанные за запись видео с Путиным в Перми рассказали все подробности ареста и борьбы за стадион «Молот». Смотрите видео

«Купил спортивную землю - развивай её»: истоки конфликта с администрацией
За стадион «Молот» в Перми борьба с администрацией идет с марта 2021 года, когда в плане застройки появилось сообщение, что теперь на месте стадиона построят многоэтажки - во многом это можно сравнить с борьбой бердчан против полигона ТКО возле Бердского кладбища. Стадион передали в частные руки, вопреки Генеральному плану его собираются застроить 11-ю многоэтажками и вырубить зеленую зону, где высажено более 300 деревьев. Спортивных объектов в Перми и так мало, и хотя стадион «Молот» давно официально не использовался по назначению, местные жители по-прежнему приходят на него бегать по утрам или делать зарядку, маленькие дети катаются на велосипедах, пенсионеры прогуливаются в парковой зоне. Для местных жителей сохранить стадион в центре города и не дать его застроить однотипными новостройками очень важно.
- Очень хотим, чтобы законы начали действовать не только на простых граждан, но и вот на таких собственников земель, то есть если собственник покупает землю и заведомо знает, что это земля спортивного назначения, чтобы он понимал, что никогда и ни с кем он не договорится по изменению назначения земли. Купил спортивную землю - либо развивай её как спортивную землю, либо продавай, и пусть купит её инвестор, готовый развивать спорт! - рассказала 28 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» задержанная активистка Елена Германова.
«Сохраним стадион «Молот»: жителей задержали за запись видеообращения
Вечером 23 июня активисты против застройки стадиона «Молот» решили снять видеообращение к президенту Путину - прямая линия с президентом пройдет 30 июня. Изначально планировалось, что будут короткие обращения разных людей с большим транспарантом, на котором написано «Сохраним стадион «Молот», но когда другие жители, прогуливающиеся по стадиону, узнали о том, что здесь записывают обращение к президенту, они решили присоединиться. Так обращение стало групповым, или, по словам правоохранителей - организованным митингом.
Далее события стали развиваться совсем неожиданно для самих активистов. К стадиону, где записывалось видеообращение, приехала полиция, которая задержала троих человек - Елену Германову, Александра Зинина и Наталью Медведеву. Как причину задержания им предъявили организацию митинга.
«Задержали для запугивания»: почему конституционные права нарушаются в Перми
- Я считаю, что задержали для запугивания. Решение по застройке стадиона жилыми домами было принято, но администрация не ожидала сопротивления местных жителей, - рассказал 28 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» Александр Зинин.
Елена Германова также считает, что активистов просто хотели напугать - но не ожидали, что дело приобретет такую огласку. Слушание для Елены назначено на 12 июля, но к нему женщина не готовится, адвоката у нее нет:
- А чего мне к нему готовиться? Когда человек говорит правду, то и готовиться не зачем. Обращение к президенту - это мое законное право по Конституции РФ. Странно, что в Кремле вот не допускают мысли, что могли за обращение задержать, а вот у нас в Перми это возможно. Ролик-то по сети ходит, и видно, что это не митинг, а обращение к Президенту.
Комментарий власти: Кремль в шоке
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков действительно такую возможность не допускает.
- Я не думаю, что могли задержать нескольких человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность, — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что «там уже всех освободили, проверив документы и так далее».
Как задерживали активистов. Подробности о слушаниях
Дата слушания для Александра Зинина еще не назначена - по идее, она должна прийти по СМС, но так и не пришла. Объяснительную активист писал в полиции, добавить ему к ней на суде будет нечего, так что к слушаниям никто из задержанных не готовится.
Сотрудники ДПС преградили трем активистам путь после записи видеообращения и попросили проследовать за ними в отделение, где на них и было заведено дело. Как сообщает Александр Зинин, сотрудники полиции вели себя весьма корректно:
- При задержании и нахождении в отделе полиции особого давления я не испытывал. Но сотрудниками полиции делался упор на то, что это была не согласованная с властями акция. В разговоре с ними обсудили другие застройки спорт-объектов в Перми. И по моим ощущениям, сотрудники полиции с понимаем отнеслись к моим действиям борьбы за сохранение стадиона «Молот».
Тем не менее, самим фактом задержания активист скорее возмущен - отсутствие какой-либо адекватной реакции со стороны администрации города, попытка задержания, чтобы «зажать рот».
- Это был показательный заказной акт с целью запугать противников застройки стадиона. Сложилось понимание того, что нельзя верить словам администрации. Даже сейчас в новостных пабликах они пишут, что застройка приостановлена, а не остановлена. Никто из депутатов Перми не поддержал и не помог при задержании, - рассказал 28 июня Александр Зинченко.
«Думали: «прокатит по тихому»: за активистов против застройки «Молота» встала вся страна
Тем не менее, именно задержание активистов после записи видеообращения к президенту помогло пермякам получить огласку на федеральном уровне: теперь о стадионе «Молот» знают по всей России, и информация наверняка дошла до самого президента. Если еще 21 июня активисты призывали писать одно за другим обращение на прямую линию по поводу стадиона, чтобы шанс быть услышанным стал больше, то теперь, кажется, это не понадобится - о задержании написали все СМИ федерального уровня.
- Если честно, по поводу задержания двоякие чувства. Вроде обидно, что то, что ты записал видео к президенту, расценивают как преступление. А с другой стороны, всё, что ни делается - к лучшему. Ну записали бы мы видео и разошлись. Но именно представителям власти надо было меня задерживать, видимо, они думали, что «прокатит по тихому». А тут жители за меня горой стали, и писали везде, и предавали огласке.. За мной ведь как минимум 10 тысяч жителей, которые свои подписи ставили против застройки. Конечно, я больше рада, потому что проблема с застройкой «Молота» теперь на контроле будет, и протест жителей услышан, - рассказала Елена Германова.
Родственники Елены узнали о ее задержании уже после - как раз из интернета и новостей по радио.
- Особо нет волнений, они просто знают мой характер: что за правду я всегда борюсь и не отступлю. Но переживают, что правда у нас наказуема, - делится Елена Германова.
«Мы ведь не сразу побежали к Путину обращение записывать»: подробности застройки стадиона
Конфликт с администрацией по поводу застройки стадиона «Молот» начался с марта 2021 года, но даже за несколько месяцев активисты смогли пройти много этапов борьбы: они собрали более 10 000 подписей, изучали градостроительные планы, подавали заявление в прокуратуру города и в прокуратуру края, но оттуда спускались поручения на местные ведомства - никаких глобальных проверок не было. Из 23 депутатов все 23 голосовали за застройку стадиона «Молот», хотя, как говорит Елена, это противоречит нормам.
- Мы ведь не сразу побежали к Путину обращение записывать. У нас есть куча официальных документов от разных ведомств, в которых ответ один «все будет решено на официальных слушаньях». Но при этом все ведомства забывают самое главное: то, что этот проект вообще допустили к рассмотрению, - это уже неправильно. Ведь проект нарушает Генплан Перми и ПЗЗ, - считает Елена Германова.
- Конфликт начался с марта месяца, когда был представлен план по застройке стадиона и состоялась встреча жителей Мотовилихи с мэром. Необходимо добиться сохранения назначения земельного участка стадиона, а это только спортивный объект, который не допускает жилую застройку, - уверен Александр Зинин.
«Стадион подожгли»: собственнику земли не нужен стадион, а нужны многоэтажки. Жители защищают любимое место и выходят на субботники
Активистам пришлось пройти много испытаний, чтобы стадион сохранился хотя бы до сегодняшнего дня. Территория запущена, ей не хотят заниматься, и местные жители самостоятельно устраивали субботник, чтобы благоустроить ее. Собственнику земли не нужен стадион - он ждет, когда можно будет приступить к строительству новых многоэтажек. Помимо проблемы недостатка спортивных объектов в Перми, местные жители беспокоятся, что строительство нового жилого комплекса перегрузит дороги, и старые коммунальные системы не выдержат нагрузки.
- В официальных ответах нам отвечают, что нарушений не найдено. Ведь ни одного штрафа они собственнику, по моей информации, не выписали, при этом собственник делает всё, чтобы стадион стал пустырем и ему потом легче было «отжать» землю. Трава не косится, мусор не убирается. Мы ведь даже субботник сами делали, силами жителей. А недавно вообще стадион поджигали, но опять же жители вовремя среагировали, - призналась Елена Германова.
«Хотим, чтобы к 300-летию Перми стадион привели в порядок»
Но огласка на федеральном уровне может все изменить - администрации президента придется обратить особое внимание на стадион «Молот» и на корректность деятельности полиции, которая задержала за запись видеообращения президенту. Прогнозы активистов на исход дела достаточно оптимистичные и, учитывая, как много пишут о пермском «митинге», они легко могут стать реальностью.
- Мы надеемся что проект застройки стадиона жилыми домами отклонят. А в идеале мы бы хотели, чтобы к 300-летию Перми <к 2023 году - прим. ред.> стадион привели в порядок, восстановили все игровые зоны. Это был бы отличный подарок жителям. Стадион «Молот» может стать спортивным центром притяжения, нужно лишь приложить усилия! - рассказала Елена.