Подозреваемому в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска грозит до 15 лет тюрьмы: Что скажет в суде Алексей Панарин?

В бердском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Панарина. Бердчанину инкриминируют статью 111 части 4 УК РФ. Очередное судебное заседание состоится сегодня, 28 июня. Два месяца назад дело поступило в суд. Предварительное слушание состоялось 2 июня. Судьей по этому делу назначена Татьяна Васюхневич.
Напомним, 13 сентября 2020 года 78-летняя Галина Сырмолотова была убита: ее тело нашли случайно на следующий день в лесу в поселке Мичуринском. Сейчас Алексей Панарин является обвиняемым в убийстве соседки-пенсионерки. Он проживал вместе с Галиной Сырмолотовой в одном подъезде, семьи общались. Как говорит обвиняемый, 13 сентября он вместе с убитой выпивал на даче, а адвокат обвиняемого заявила, что после Алексей Панарин помогал ей дойти до дома, а пенсионерка случайно споткнулась, упала в лог и сломала шею. Скорую при этом, как рассказывают следователи, Алексей Панарин не вызвал.
По версии следствия, смерть действительно наступила от перелома шейных позвонков, но не от случайного перелома, а в результате ссоры, в ходе которой Алексей Панарин нанес 78-летней женщине телесные повреждения. От побоев у убитой изуродовано лицо, вся спина в синяках. Лариса, подруга Галины Сырмолотовой, считает, что обвиняемый станцевал на теле жертвы «танец смерти».
18 сентября Алексея Панарина арестовали и предъявили обвинение по статье ст. 111 часть 4 УК РФ - умышленное причинение вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.
Ранее Панарин просил снисхождения, рассказывая о своей больной маме. Как утверждает обвиняемый, его мать не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе, а сестра живет отдельно.
Справка
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
(п. "б" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
(п. "е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, -
наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.