Подкормки для огурцов в июле: 3 лучших способа увеличить урожай в 10 раз
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Подкормки для огурцов в июле: 3 лучших способа увеличить урожай в 10 раз

9:20:526/28/2021Фото: pixabay
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В первую очередь огурцам нужен азот, затем фосфор, после можно добавить калий, когда начнется массовый сбор овощей.

Вторая подкормка проводится через две-три недели, если огурцы плесневеют

Огурцы без своевременной подкормки, дают очень маленький урожай. Подкормки влияют на правильное формирование завязей.

В первую очередь огурцам нужен азот, затем фосфор, после можно добавить калий, когда начнется массовый сбор овощей.

Первую подкормку для огурцов делают, когда появляются листочки у растения. Подкормку делают из мочевины: 1 ч ложка на 1 л воды. Нельзя это делать в жару, поскольку зелень может получить ожоги.

Вторая подкормка проводится через две-три недели, если огурцы плесневеют. Сначала грядку хорошо поливают, а затем вносят настой из навоза или птичьего помета. Такое удобрение необходимо настаивать три дня.

На каждые 10 л раствора добавляют полстакана суперфосфата или 0,5 кг золы.

В начале плодоношения, когда огурцы нуждаются в удобрениях больше всего, подкормку делают из органических удобрений в виде компоста или настоя в концентрации 1:5, разбавленный навоз или зола.

Если брать минеральную, то больше всего подойдет калийная селитра 30 г на 10 л воды, мочевина 50 г на 10 л воды - подкормки необходимо вносить в увлажненную почву, чтобы получить более высокий эффект.

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