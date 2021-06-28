Подкормки для огурцов в июле: 3 лучших способа увеличить урожай в 10 раз

Огурцы без своевременной подкормки, дают очень маленький урожай. Подкормки влияют на правильное формирование завязей.
В первую очередь огурцам нужен азот, затем фосфор, после можно добавить калий, когда начнется массовый сбор овощей.
Первую подкормку для огурцов делают, когда появляются листочки у растения. Подкормку делают из мочевины: 1 ч ложка на 1 л воды. Нельзя это делать в жару, поскольку зелень может получить ожоги.
Вторая подкормка проводится через две-три недели, если огурцы плесневеют. Сначала грядку хорошо поливают, а затем вносят настой из навоза или птичьего помета. Такое удобрение необходимо настаивать три дня.
На каждые 10 л раствора добавляют полстакана суперфосфата или 0,5 кг золы.
В начале плодоношения, когда огурцы нуждаются в удобрениях больше всего, подкормку делают из органических удобрений в виде компоста или настоя в концентрации 1:5, разбавленный навоз или зола.
Если брать минеральную, то больше всего подойдет калийная селитра 30 г на 10 л воды, мочевина 50 г на 10 л воды - подкормки необходимо вносить в увлажненную почву, чтобы получить более высокий эффект.