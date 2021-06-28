Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу
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Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу

9:38:006/28/2021Фото: телеграм-канал НД
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Она забаррикадировалась. В квартире сгорела штора и часть потолка.

Женщина устроила пожар в квартире
Сегодня, 28 июня, в Сахалинской области произошло серьезное ЧП. Там, в Дальнем женщина решила развести дома костер. Как сообщают ее соседи, за два часа до происшествия она стучала по батарее металлическими предметами. А после этого жильцы почувствовали запах дыма и сразу же вызвали пожарных. Но попасть в квартиру сразу не получилось – женщина забаррикадировалась. Спасателям пришлось ломать стеклопакеты и проникать в квартиру через окно. К счастью, газовики успели отключить газ до того, как пожарные попали в квартиру.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, в квартире сгорела штора и часть потолка. Кроме того, по комнате были разбросаны таблетки сухого горючего. В общей сложности, площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Ликвидировали возгорание 11 человек.
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