С Днём котенка 10 июля мурлыкающие и теплые поздравления
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28.06
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С Днём котенка 10 июля мурлыкающие и теплые поздравления

7:40:326/28/2021Фото: pixabay
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Этот день призван напомнить, что многие из котят так и не находят дома. Они брошены в подворотнях, на обочине дороги или в безлюдных местах.

День котенка

Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!

***

Поздравляю с Всемирным днем кошек! Пусть пушистые питомцы всегда будут нам ласковыми друзьями, отрадой и успокоением. Милые усатые комочки несут в дом радость, счастье, приятные хлопоты. Пусть они всегда будут здоровы, игривы, послушны и вдохновляют своих владельцев!

***

На мягких лапках, тихим ходом крадется к нам всемирный день пушистых, хвостатых и усатых любимцев. Я от души хочу поздравить всех любителей самых характерных, грациозных и независимых питомцев. Пускай жизнь вам всегда только мурлыкает и никогда не гладит против шерсти. Удачи и везения вам во всем.

***

Мур-мяу, поздравляю с Днём кошек. Хочу пожелать поменьше ворчать в жизни и побольше мурлыкать с любимым человеком. Пусть в минуты грусти или радости, отчаяния или вдохновения пушистый комок согревает тебя своей песней и дарит приятный массаж мягких лапок.

***

Необычный сегодня праздник у самого обычного и в то же время загадочного существа. Кошки. Поздравь своего усато-хвостатого друга. Дай ему двойную порцию лакомства, кинь клубок, пусть поиграет. И, возможно, с этого дня кот станет уважать твои тапки, твой сон и территорию твоего холодильника. Со всемирным днем кошек!

***

Поздравляю со Всемирным днём кошек и хочу пожелать, чтобы наши нежные и пушистые, гладкошёрстные и своенравные, милые и добрые друзья всегда ждали нас дома, поддерживали своим мурлыканьем, вдохновляли своей любовью и радовали своим приятным сообществом в уютные и тихие вечера.

Источник: pozdravok.ru

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