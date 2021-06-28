Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021
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Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021

9:34:396/28/2021Фото: pixabay
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Отмечается, что в школах города заболевших нет, но коронавирус нашли у одного воспитанника и одного сотрудника детского сада. На карантин по COVID-19 закрыта одна группа детского сада. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в Бердске. Так, на 28 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 851 бердчанин. За прошедшие сутки взято 253 тестов на коронавирус.
При этом за все время пандемии коронавируса в Бердске выздоровевших и выписанных - 1795 горожан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1879 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что в школах города заболевших нет, но коронавирус нашли у одного воспитанника и одного сотрудника детского сада. На карантин по COVID-19 закрыта одна группа детского сада. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
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