Можно ли работать в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?
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Можно ли работать в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?

11:20:266/28/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Любые рабочие дела не могут быть грехом. А в пост они особенно благоприятны. Нужно ограничивать себя в развлечениях, в просиживании времени перед телевизором, в интернете.

церковь
Пост продлится до 11 июля

Петров пост начался у православных христиан сегодня, 28 июня 2021 года и продлится он до 11 июля - до кануна праздника Петра и Павла - первоверховных апостолов.

Пост - это всегда время работы. Работы над своей душой, над своим телом путем ограничения телесных страстей. Мера поста у каждого своя. Пищевые ограничения не являются главным приоритетом. Это - рекомендация. Но если человек физически  тяжело работает или. например, болен, то им не стоит соблюдать все пищевые ограничения.

Однако никакого запрета на работу в эти дни нет. Наоборот, чем больше человек трудится, тем лучше. Потому что нет времени на пустое времяпрепровождение. Все мы работающие люди и без труда сегодня нам не обойтись.

Церковь никогда не запрещала труд. Даже в большие церковные праздники, когда в народе принято не трудится - работать можно, если вы успели посетить храм и помолиться. После общения с Богом в великие праздники можно работать.

Любые рабочие дела не могут быть грехом. А в пост они особенно благоприятны. Нужно ограничивать себя в развлечениях, в просиживании времени перед телевизором, в интернете. Меньше слушать музыку и больше приносить пользы. Любой труд облагораживает человека. Есть время подумать о той пользе, что вы приносите обществу, и понять - может вы можете делать чуть больше добрых дел?

Поэтому труд в пост - он не только не запрещается, он очень даже приветствуется.

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