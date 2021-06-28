Пациенты с температурой и кашлем забили коридоры и лестницу в очереди на тест коронавируса в поликлинике №1 Бердска. Смотрите фото из "красной" зоны ЦГБ
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Пациенты с температурой и кашлем забили коридоры и лестницу в очереди на тест коронавируса в поликлинике №1 Бердска. Смотрите фото из "красной" зоны ЦГБ

10:44:456/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Начальство о чем думает с зарплатой 300 тысяч? Я б с такой зарплатой тоже тут бы не стоял. Пусть выходят из кабинетов сюда и стоят с нами. Или всем платите такую зарплату, чтоб на платные клиники хватало",- волнуясь и кашляя, говорит мужчина.

Очередь в красной зоне в кабинет, где сдают тест на коронавирус, в поликлинике №1 ЦГБ Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В поликлинике №1 Бердска сегодня в красной зоне принимает три врача, в 10 часов утра очереди к терапевтам по сравнению в предыдущей неделей, можно сказать, что нет. Бердчанка, которая пришла к 8 часам утра, в 10 часов уже стоит в очереди в кабинет, где сдают тест.

- Быстро принимают доктора. Как-то незаметно очередь, может потому что у меня температура, как в тумане, не заметила. А вот тест сдать собрали толпу, не понятно,- рассказывает бердчанка.

- Здесь и результаты получать, и сдавать. Говорят вроде, что сегодня результатов не будет, - объясняет мужчина.

Очередь в кабинет, где сдают тест, начинается на лестнице. Некоторые люди стоят на улице. С температурой в маске очень тяжело стоять в душном коридоре. Людей много, помещение маленькое. Ситуация напоминает автобус в час пик - сил стоять нет, но ехать надо.

- Они обещают сделать, что результаты будут сразу идти к врачу на компьютер, чтоб мы не стояли. Но это не сегодня будет, почему они сразу не переводят врачу или нам бы звонили, у всех сотовые телефоны. Как-то надо было продумать, ведь давно ж этот коронавирус, а у нас как будто первый день,- рассуждает бердчанин.
- Ничего не меняется. Начальство о чем думает с зарплатой 300 тысяч? Я б с такой зарплатой тоже тут бы не стоял. Пусть выходят из кабинетов сюда и стоят с нами. Или всем платите такую зарплату, чтоб на платные клиники хватало,- волнуясь и кашляя, говорит мужчина.

Люди стоят в очереди, чтобы узнать результат теста

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