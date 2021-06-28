Можно ли ходить на кладбище в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?

После тех событий, которые мы отмечали на Троицу, а именно после схождения на землю Святого Духа, апостолы получили дар разговаривать на разных языках мира для того, чтобы нести христианство и Слово Божие по всему миру.
Готовясь к такой ответственной миссии апостолы Петр и Павел выдерживали пост. чтобы подготовить душу и тело к этому серьезному испытанию.
Петров пост, который в 2021 году выпал на период с 28 июня по 11 июля, посвящен апостолам и их подготовке. Он дает возможность православным также поработать над своей душой, попросить прощения за свои грехи и покаяться в них. Путем ограничения телесных желаний, ограничения в питании и усиленной молитве мы можем исполнить главное предназначение поста - стать духовно лучше и приблизиться к Богу.
Помимо запретов в питании, которые, впрочем, каждый по мере своих физических сил и здоровья определяет сам себе, если не может следовать общепринятым правилам поста, есть запрет на пустое времяпрепровождение, веселье и развлечение.
Никаких запретов на работу и на посещение кладбища нет. Однако стоит помнить, что для души усопшего православного важнее ваша молитва, нежели посещение места захоронения. А потому, если вы нашли у себя потребность посетить могилы усопших дорогих вам людей - прежде посетите храм и помолитесь об упокоении там. Уже потом можно и посетить могилы.
Пост не является праздничным периодом, в котором запрещены поминовения.