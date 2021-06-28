Две сильнейших солнечных вспышки июля 2021: 5 советов, которые помогут пережить катаклизм
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Две сильнейших солнечных вспышки июля 2021: 5 советов, которые помогут пережить катаклизм

8:20:506/28/2021Фото: pixabay
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Во время геомагнитных возмущений люди также склонны к головокружению, головным болям и мигреням с ощущением давления в голове.

Это произойдет из-за мощных солнечных вспышек

В июле 2021 года произойдет геомагнитное возмущение земли. Энергетические потоки будут бушевать два раза за месяц.

Это произойдет из-за мощных солнечных вспышек. Такая солнечная активность достаточно опасна для космических аппаратов, находящихся на орбите, а также представляет угрозу самочувствию и здоровью человека на Земле.

Таким образом, первые незначительные волнения начнутся уже в начале месяца, 8 июля - солнечная активность будет оцениваться в три бала и продлится два дня. После небольшой передышки, в конце дня, 11 июля начнется более серьезная буря, оцениваемая в четыре балла, и продлится вплоть до конца 13 июля.

Врачи предупреждают, что из-за магнитной бури могут возникнуть головная боль, повышение артериального давления, снижение настроения, психические расстройства могут обостриться.

Во время геомагнитных возмущений, люди также склонны к головокружению, головным болям и мигреням с ощущением давления в голове.

5 советов как пережить магнитные возмущения

Чтобы справиться с отрицательными эффектами, необходимо, в первую очередь, уделить внимание своему рациону.

Постарайтесь отказаться от вредной пищи; от жареной, жирной, сладкой еды. От алкоголя и кофеина, в том числе.

Замените многие продукты на своем столе фруктами и овощами.

Пейте больше чистой воды.

Постарайтесь не нагружать свой организм тяжелыми физическими нагрузками, лучше сделайте пару мягких упражнений, связанных с дыханием или медитацией.

Постарайтесь в это время больше находиться на свежем воздухе, уделите время прогулкам в лесу.

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