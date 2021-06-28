Две сильнейших солнечных вспышки июля 2021: 5 советов, которые помогут пережить катаклизм

В июле 2021 года произойдет геомагнитное возмущение земли. Энергетические потоки будут бушевать два раза за месяц.
Это произойдет из-за мощных солнечных вспышек. Такая солнечная активность достаточно опасна для космических аппаратов, находящихся на орбите, а также представляет угрозу самочувствию и здоровью человека на Земле.
Таким образом, первые незначительные волнения начнутся уже в начале месяца, 8 июля - солнечная активность будет оцениваться в три бала и продлится два дня. После небольшой передышки, в конце дня, 11 июля начнется более серьезная буря, оцениваемая в четыре балла, и продлится вплоть до конца 13 июля.
Врачи предупреждают, что из-за магнитной бури могут возникнуть головная боль, повышение артериального давления, снижение настроения, психические расстройства могут обостриться.
Во время геомагнитных возмущений, люди также склонны к головокружению, головным болям и мигреням с ощущением давления в голове.
5 советов как пережить магнитные возмущения
Чтобы справиться с отрицательными эффектами, необходимо, в первую очередь, уделить внимание своему рациону.
Постарайтесь отказаться от вредной пищи; от жареной, жирной, сладкой еды. От алкоголя и кофеина, в том числе.
Замените многие продукты на своем столе фруктами и овощами.
Пейте больше чистой воды.
Постарайтесь не нагружать свой организм тяжелыми физическими нагрузками, лучше сделайте пару мягких упражнений, связанных с дыханием или медитацией.
Постарайтесь в это время больше находиться на свежем воздухе, уделите время прогулкам в лесу.