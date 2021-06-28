Кэшбек на путевки в детские лагеря: Как вернуть 50% от оплаты - подробная инструкция
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кэшбек на путевки в детские лагеря: Как вернуть 50% от оплаты - подробная инструкция

10:29:356/28/2021Фото: pixabay
0

В России стартовал кэшбек на детский отдых. Как его оформить, подробнее в материале "Курьер. Среда. Бердск".

палаточный лагерь
Как оформить кэшбек, рассказываем

В России стартовал кэшбек на детский отдых. Как его оформить, подробнее в материале "Курьер. Среда. Бердск".

1. Вам понадобится карта платежной системы «Мир». Если ее нет, можно оформить ее в одном из банков-участников Программы лояльности. Важно: карты других платежных систем и кобейджинговые карты не участвуют в Программе – кешбэк на них не начислят.

2. Проверьте, что на карте достаточно денег для оплаты. Карточка должны быть зарегистрирована в программе лояльности, сделать это можно на сайте https://privetmir.ru/.

3. Оплатите путевку. Обратите внимание, что сделать это можно только онлайн, только на сайтах партнеров программы: самого лагеря, детского учреждения, туроператора или агрегатора перечень которых опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

В течение 5 дней после транзакции на карту придет кешбэк в размере 50% от суммы оплаты, но не более 20 000 рублей.

4. Деньги можно вернуть и за сертификат на льготу для детского отдыха. Ведь цель программы – не поддержка лагерей, а повышение доступности поездок для детей в лагерь и помощь родителям. Кэшбэк поступит на сумму родительской доплаты, который произведен по карте МИР.

5. Списки всех участников Программы будут в разделе «Партнеры» на сайте мирпутешествий.рф с 25 мая.

6. С одной карты можно оплатить несколько путевок и получить кешбэк с каждой оплаты.

7. Есть ограничение по сумме кешбэка – он должен составлять не более 20 тысяч рублей за одну путевку.

8. Семья получит возврат в размере 50% от той суммы, которую оплатит сама. Например, если путёвка в лагерь стоит 20 000 рублей, кешбэк составит 10 000 рублей.

9. Если у семьи есть социальный сертификат, то есть вместо 20 000 рублей она оплатит 10 000 рублей картой «Мир», на карточку вернётся 5 000 рублей.

10. Для участия нужно регистрировать карту в Программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/. Реквизиты карты вводятся единоразово на специальной защищенной интернет-странице и обрабатываются в зашифрованном виде, что исключает возможность использования зарегистрированной карты третьими лицами в мошеннических целях. Реквизиты не хранятся в вашем профиле, поэтому процедура регистрации карты совершенно безопасна.

11. Путёвку нужно оплатить онлайн — картой банка-участника программы лояльности “Мир”, перечень которых можно найти по ссылке: privetmir.ru/bank. Оплата наличными и иные формы оплаты не возможны.

12. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.

13. Если ребенок возвращается из поездки раньше, произойдет возврат неиспользованных дней. Кешбэк также будет перерассчитан автоматически, будет изъят с карты пропорционально сумме возврата.

14. Если трансфер входит в пакетную путевку, кешбэк начисляется на всю сумму оплаты.

15. если вам не начислили кэшбек, то проверьте информацию о начислении возврата в Личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге.

Если с момента покупки прошло более 5 рабочих дней, обратитесь в службу поддержки. Телефон: 8 800 100-54-64. E-mail: info@nspk.ru

16. Найти список лагерей, которые участвуют в программе можно на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Партнеры/ Детские лагеря".

17. Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тыс. руб.

18. Могут участвовать как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха – но только стационарные: палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Перечень всех участвующих организаций появится в отдельной вкладке на сайте мирпутешествий.рф.

19. Путевку можно приобрести в рамках сроках проведения программы: 25 мая 2021 года 0:01(по московскому времени) – по 31 августа 23:59. В этот период необходимо оплатить поездку.

20. Период поездки в лагерь: с момента старта продаж, вернуться необходимо до 15 сентября 2021 года (23:59).

21. Ребенку необходимо вернуться из лагеря до 15 сентября 2021 года (23:59).

22. Оплатите путешествие на странице акции на сайте детского лагеря, туроператора или агрегатора, участвующего в Программе. Список участников можно посмотреть на мирпутешествий.рф с 25 мая 2021 года.

23. Выплату кэшбэка можно проверить в Личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!», в истории покупок в Интернет-банкинге.

24. Если возникают ошибки и не получается привязать свою карту, то нужно обратится в службу поддержки клиентов Программы лояльности для держателей карт «Мир». Телефон: 8 800 100-54-64. Чат: на сайте https://privetmir.ru/. E-mail: info@nspk.ru.

25. Кэшбэк будет начислен в срок до 5 рабочих дней с момента оплаты.



Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
Кого в России обязали вакцинироваться
путевкадетский лагерьвернуть деньгикэшбек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам вернули деньги?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Божественные картинки и слова для близких и родных в Петров пост 2021
    10:25:27 6/28/2021
    Божественные картинки и слова для близких и родных в Петров пост 2021
    Гороскоп на 29 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:15 6/28/2021
    Гороскоп на 29 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?
    10:10:17 6/28/2021
    Можно ли работать на огороде в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021?
    Россия возобновила авиасообщение сразу с 8 странами с 28 июня 2021. В списке США и Италия
    10:07:43 6/28/2021
    Россия возобновила авиасообщение сразу с 8 странами с 28 июня 2021. В списке США и Италия
    Бердск"Она опять в плачевном состоянии": Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска, ответил Владислав Дубровский
    10:06:03 6/28/2021
    "Она опять в плачевном состоянии": Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска, ответил Владислав Дубровский
    Посольство США перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа 2021 в России из-за санкций
    9:49:43 6/28/2021
    Посольство США перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа 2021 в России из-за санкций
    Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу
    9:38:00 6/28/2021
    Безумная соседка пыталась сжечь квартиру: Развела костер и разбросала таблетки горючего по полу
    БердскНазвано истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021
    9:34:39 6/28/2021
    Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021
    БердскПодозреваемому в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска грозит до 15 лет тюрьмы: Что скажет в суде Алексей Панарин?
    9:32:13 6/28/2021
    Подозреваемому в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска грозит до 15 лет тюрьмы: Что скажет в суде Алексей Панарин?
    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля
    9:25:04 6/28/2021
    Самые важные молитвы для чтения в летний Петров пост-2021 с 28 июня по 11 июля