Кэшбек на путевки в детские лагеря: Как вернуть 50% от оплаты - подробная инструкция

В России стартовал кэшбек на детский отдых. Как его оформить, подробнее в материале "Курьер. Среда. Бердск".
1. Вам понадобится карта платежной системы «Мир». Если ее нет, можно оформить ее в одном из банков-участников Программы лояльности. Важно: карты других платежных систем и кобейджинговые карты не участвуют в Программе – кешбэк на них не начислят.
2. Проверьте, что на карте достаточно денег для оплаты. Карточка должны быть зарегистрирована в программе лояльности, сделать это можно на сайте https://privetmir.ru/.
3. Оплатите путевку. Обратите внимание, что сделать это можно только онлайн, только на сайтах партнеров программы: самого лагеря, детского учреждения, туроператора или агрегатора перечень которых опубликован на сайте мирпутешествий.рф.
В течение 5 дней после транзакции на карту придет кешбэк в размере 50% от суммы оплаты, но не более 20 000 рублей.
4. Деньги можно вернуть и за сертификат на льготу для детского отдыха. Ведь цель программы – не поддержка лагерей, а повышение доступности поездок для детей в лагерь и помощь родителям. Кэшбэк поступит на сумму родительской доплаты, который произведен по карте МИР.
5. Списки всех участников Программы будут в разделе «Партнеры» на сайте мирпутешествий.рф с 25 мая.
6. С одной карты можно оплатить несколько путевок и получить кешбэк с каждой оплаты.
7. Есть ограничение по сумме кешбэка – он должен составлять не более 20 тысяч рублей за одну путевку.
8. Семья получит возврат в размере 50% от той суммы, которую оплатит сама. Например, если путёвка в лагерь стоит 20 000 рублей, кешбэк составит 10 000 рублей.
9. Если у семьи есть социальный сертификат, то есть вместо 20 000 рублей она оплатит 10 000 рублей картой «Мир», на карточку вернётся 5 000 рублей.
10. Для участия нужно регистрировать карту в Программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/. Реквизиты карты вводятся единоразово на специальной защищенной интернет-странице и обрабатываются в зашифрованном виде, что исключает возможность использования зарегистрированной карты третьими лицами в мошеннических целях. Реквизиты не хранятся в вашем профиле, поэтому процедура регистрации карты совершенно безопасна.
11. Путёвку нужно оплатить онлайн — картой банка-участника программы лояльности “Мир”, перечень которых можно найти по ссылке: privetmir.ru/bank. Оплата наличными и иные формы оплаты не возможны.
12. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.
13. Если ребенок возвращается из поездки раньше, произойдет возврат неиспользованных дней. Кешбэк также будет перерассчитан автоматически, будет изъят с карты пропорционально сумме возврата.
14. Если трансфер входит в пакетную путевку, кешбэк начисляется на всю сумму оплаты.
15. если вам не начислили кэшбек, то проверьте информацию о начислении возврата в Личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге.
Если с момента покупки прошло более 5 рабочих дней, обратитесь в службу поддержки. Телефон: 8 800 100-54-64. E-mail: info@nspk.ru
16. Найти список лагерей, которые участвуют в программе можно на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Партнеры/ Детские лагеря".
17. Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тыс. руб.
18. Могут участвовать как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха – но только стационарные: палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Перечень всех участвующих организаций появится в отдельной вкладке на сайте мирпутешествий.рф.
19. Путевку можно приобрести в рамках сроках проведения программы: 25 мая 2021 года 0:01(по московскому времени) – по 31 августа 23:59. В этот период необходимо оплатить поездку.
20. Период поездки в лагерь: с момента старта продаж, вернуться необходимо до 15 сентября 2021 года (23:59).
21. Ребенку необходимо вернуться из лагеря до 15 сентября 2021 года (23:59).
22. Оплатите путешествие на странице акции на сайте детского лагеря, туроператора или агрегатора, участвующего в Программе. Список участников можно посмотреть на мирпутешествий.рф с 25 мая 2021 года.
23. Выплату кэшбэка можно проверить в Личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!», в истории покупок в Интернет-банкинге.
24. Если возникают ошибки и не получается привязать свою карту, то нужно обратится в службу поддержки клиентов Программы лояльности для держателей карт «Мир». Телефон: 8 800 100-54-64. Чат: на сайте https://privetmir.ru/. E-mail: info@nspk.ru.
25. Кэшбэк будет начислен в срок до 5 рабочих дней с момента оплаты.