Вирусолог назвал три причины резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов назвал три причины резкого всплеска заболеваемости коронавирусом по его мнению, это пренебрежение мерами социального дистанцирования, низкий уровень вакцинации, а также появление в стране индийского штамма коронавируса.
«Год назад весной все были напуганы, настороженны и масками пользовались. И реально это привело к тому, что эпидемия притихла», — отметил вирусолог. Он считает, что в жители Москвы очень сильно расслабились из-за смягчения ограничений.
Также он отмечает, что уровень вакцинации сейчас – всего 12-13%, а этого не достаточно для выработки коллективного иммунитета.
«И третье — это то, что в Россию попал индийский вариант SARS-CoV-2, который значительно быстрее и эффективнее распространяется. Репродуктивное число для старого штамма все-таки было в районе двух-трех. А этот, судя по всему, имеет репродуктивное число пять-шесть».
Вирусолог надеется, что третья волна не будет такой продолжительной, как первые две.
«По цифрам ежедневно выявляемых больных третья, текущая волна пандемии, уже почти такая же, как и та, что была зимой. Единственное, у нас довольно много людей эту инфекцию уже перенесли, также есть небольшая группа вакцинированных», — отметил вирусолог.