На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков

На якобы отсутствие кварцевания в кабинетах врачей в поликлинике №2 Бердска пожаловались местные жители.
Как утверждают бердчане, в разгар пандемии, когда вновь количество заболевавших СOVID-19 в городе увеличилось, в больнице по непонятной причине отсутствует надежный процесс обработки помещений.
- В кабинетах нет ни кварцевых ламп, ни рециркуляторов воздуха, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" горожанка.
Впрочем, сам персонал больницы №2 анонимно подтвердил отсутствие процесса обработки помещений бактерицидной лампой. По словам одного из врачей, по данному вопросу коллектив неоднократно обращался к руководству поликлиники, однако ответ заключался в отсутствии финансирования.
Ситуацию с обработкой кабинетов врачей в Бердске разъяснил начмед Рэм Волков. Как упомянул заместитель главного врача, вывод, который сделали пациенты ошибочный.
- В каком кабинете отсутствует кварцевание? А что можно делать кварцевание во время приема пациентов? Как люди определяют, если во время нахождения человека нельзя кварцевать? Кварцевые лампы у нас есть. В этом проблем нет. То, что они не работают, когда есть пациенты, так это потому что запрещено. Когда люди находятся, кто ж кварцует? А так, конечно, лампы существуют и работают,- прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Рэм Волков сегодня, 28 июня.
Напомним, что ближайший пресс-подход с главврачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской был отменен. За 15 минут до начала общения, в пресс-центре сообщили, что Алла Николаевна "не выходит на связь", а пресс-подход переносится. Правда, пока неизвестно, когда Алла Дробинская ответит на вопросы журналистов. А их собралось немало.