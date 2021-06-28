На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
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На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков

3:37:196/28/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Сам персонал больницы №2 анонимно подтвердил отсутствие процесса обработки помещений бактерицидной лампой. Действительно ли это так? - выяснил "Курьер. Среда. Бердск".

В результате кварцевания в кабинетах погибают инфекционные микроорганизмы

На якобы отсутствие кварцевания в кабинетах врачей в поликлинике №2 Бердска пожаловались местные жители.

Как утверждают бердчане, в разгар пандемии, когда вновь количество заболевавших СOVID-19 в городе увеличилось, в больнице по непонятной причине отсутствует надежный процесс обработки помещений.

- В кабинетах нет ни кварцевых ламп, ни рециркуляторов воздуха, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" горожанка.

Впрочем, сам персонал больницы №2 анонимно подтвердил отсутствие процесса обработки помещений бактерицидной лампой. По словам одного из врачей, по данному вопросу коллектив неоднократно обращался к руководству поликлиники, однако ответ заключался в отсутствии финансирования.

Ситуацию с обработкой кабинетов врачей в Бердске разъяснил начмед Рэм Волков. Как упомянул заместитель главного врача, вывод, который сделали пациенты ошибочный.

- В каком кабинете отсутствует кварцевание? А что можно делать кварцевание во время приема пациентов? Как люди определяют, если во время нахождения человека нельзя кварцевать? Кварцевые лампы у нас есть. В этом проблем нет. То, что они не работают, когда есть пациенты, так это потому что запрещено. Когда люди находятся, кто ж кварцует? А так, конечно, лампы существуют и работают,- прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Рэм Волков сегодня, 28 июня.

Напомним, что ближайший пресс-подход с главврачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской был отменен. За 15 минут до начала общения, в пресс-центре сообщили, что Алла Николаевна "не выходит на связь", а пресс-подход переносится. Правда, пока неизвестно, когда Алла Дробинская ответит на вопросы журналистов. А их собралось немало.

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Кварцевание представляет собой надежную обработку помещений?

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