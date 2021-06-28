В ковидном госпитале Бердска увеличен коечный фонд - так решил Минздрав

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и тех у кого только есть подозрение на эту инфекцию, было принято решение увеличить коечный фонд в больницах областного центра и других городах региона. В лечебных учреждениях дополнительно перепрофилировали 641 койку.
Увеличен коечный фонд в Бердской центральной городской больнице, горбольнице № 1 Новосибирска. В субботу 26 июня инфекционных пациентов начал принимать Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Как инфекционный госпиталь 27 июня начнет работать терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи № 2. 28 июня – областной кардиологический диспансер, сообщили в областном минздраве.