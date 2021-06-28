Чехия-Нидерланды 2:0 на Евро-2020
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Чехия-Нидерланды 2:0 на Евро-2020

11:01:546/28/2021Фото: pixabay
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Теперь Чехия вышла в 1/4 финала и сыграет со сборной Дании.

Сборная Чехии обыграла Нидерланды

Вчера, 27 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. На поле встретились сборные Чехии и Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.

Больше часа ни одна из команд не могла порадовать болельщиков. Но потом началась настоящая борьба. Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш открыл счёт в матче. На 68-й минуте прошла подача со штрафного, Томаш Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Голеш головой переправил мяч в ворота. На 80-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил второй гол.

Обслуживала встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

В 1/4 финала Чехия сыграет со сборной Дании. В четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 ранее также вышла сборная Италии, сообщает Чемпионат.

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