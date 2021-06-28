МакSим в реанимации из-за пневмонии: Все о состоянии певицы на 28 июня 2021
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МакSим в реанимации из-за пневмонии: Все о состоянии певицы на 28 июня 2021

11:12:156/28/2021Фото: Инстаграм
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Она находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Максим находится в искусственной коме

Накануне официальный представитель певицы МакSим рассказал о ее состоянии. По словам представителя артистку не переводили на экстракорпоральную экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

- У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, — заявила она.
Также, по словам представителя, состояние певицы до сих пор крайне тяжелое. Но есть понятие медицинской тайны, поэтому она не может рассказать подробности, ведь «даже публичные люди имеют право на приватность».

Напомним, что певица сообщала в своем профиле в Инстаграм, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент у нее было поражено 40% легких. Но потом ей резко стало хуже, пришлось переводить ее в реанимацию, подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и вводить в искусственную кому. Сейчас она все еще в крайне тяжелом состоянии.

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