Когда вернут горячую воду в Микрорайон Бердска: С 28 июня ее отключили из-за порыва трубы возле остановки "Березовой"
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Когда вернут горячую воду в Микрорайон Бердска: С 28 июня ее отключили из-за порыва трубы возле остановки "Березовой"

11:53:236/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Сейчас инженеры проработали схему отключения так, что останавливаются только два ЦТП, котельная Новая продолжает работу",- рассказал начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лощенков.

Воды не будет несколько дней
Воды не будет несколько дней
Сегодня, 28 июня, в Микрорайоне Бердска в 20 домах отключили горячую воду. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» на улице Красная Сибирь в ходе испытаний был обнаружен дефект участка трубопровода. Планируется в короткие сроки вырезать пришедший в негодность участок трубы и заменить на новую.
- Погода не радует, но все работы идут по плану. Заменить придется от 70 до 100 м трубы. Нужно зацепиться за трубу в хорошем состоянии, это непросто. Когда проводились испытания и произошел прорыв трубы, то останавливали котельную, и весь микрорайон оставался без горячей воды. Сейчас инженеры проработали схему отключения так, что останавливаются только два ЦТП, котельная Новая продолжает работу. Без горячей воды несколько дней будут жители только порядка 20 домов, а весь Микрорайон не отключаем. В четверг вечером по плану должны завершить работу, - рассказал начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лощенков сегодня, 28 июня.
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