Уникальные открытки с Днём кораблестроителя 29 июня и чёткие поздравления

С Днем кораблестроителя
Летят к вам поздравления,
Пусть ждут в работе вас
Большие достижения.
Спускать желаю на воду
Большие корабли,
Везет пусть фантастически
Вам в жизненном пути.
Строить корабли непросто,
Нужно здесь науки знать,
Я в делах желаю роста
И в карьере процветать!
Пусть прекрасные идеи
Посещают день за днём,
Чтобы в кораблестроенье
Важный принести подъём!
***
В День кораблестроителя
Я шлю вам поздравления,
Желаю вам удачи,
Успехов, вдохновения.
Пускай работа радует,
Оклад не огорчает,
А перспективы в деле
Задором наделяют.
Строить корабли непросто,
Нужно соблюдать расчёт,
Я в делах желаю роста,
Ежедневно пусть везёт!
Пусть финансовые реки
В твой карман будут бежать,
Чтобы жить без ипотеки,
Что захочешь, покупать!
***
Какая романтичная профессия —
Жизнь в корабли огромные вдыхать,
Так пусть все твои дни проходят весело,
Восторг чтоб от работы получать.
Пусть за старанья нужные, отменные
Солидный прилетает капитал,
Чтоб самою высокою оценкою
Свой труд ты, непременно, описал!
Источник: pozdravok.ru