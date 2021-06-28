Уникальные открытки с Днём кораблестроителя 29 июня и чёткие поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уникальные открытки с Днём кораблестроителя 29 июня и чёткие поздравления

6:17:556/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День кораблестроителя — один из самых молодых праздников Российской федерации.

День кораблестроителя

С Днем кораблестроителя
Летят к вам поздравления,
Пусть ждут в работе вас
Большие достижения.

Спускать желаю на воду
Большие корабли,
Везет пусть фантастически
Вам в жизненном пути.

День кораблестроителя

Строить корабли непросто,
Нужно здесь науки знать,
Я в делах желаю роста
И в карьере процветать!

Пусть прекрасные идеи
Посещают день за днём,
Чтобы в кораблестроенье
Важный принести подъём!

***

В День кораблестроителя
Я шлю вам поздравления,
Желаю вам удачи,
Успехов, вдохновения.

Пускай работа радует,
Оклад не огорчает,
А перспективы в деле
Задором наделяют.

День кораблестроителя

Строить корабли непросто,
Нужно соблюдать расчёт,
Я в делах желаю роста,
Ежедневно пусть везёт!

Пусть финансовые реки
В твой карман будут бежать,
Чтобы жить без ипотеки,
Что захочешь, покупать!

***

Какая романтичная профессия —
Жизнь в корабли огромные вдыхать,
Так пусть все твои дни проходят весело,
Восторг чтоб от работы получать.

Пусть за старанья нужные, отменные
Солидный прилетает капитал,
Чтоб самою высокою оценкою
Свой труд ты, непременно, описал!


Источник: pozdravok.ru

Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
28 июня - праздник: на что строгий запрет
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень кораблестроителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах
    6:13:30 6/28/2021
    Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах
    БердскДвое мужчин на глазах у детей справили нужду на площади Горького - в сердце Бердска
    6:05:29 6/28/2021
    Двое мужчин на глазах у детей справили нужду на площади Горького - в сердце Бердска
    В Кремле дали оценку, почему "Алые паруса" прошли без масок и соблюдения дистанции
    6:01:59 6/28/2021
    В Кремле дали оценку, почему "Алые паруса" прошли без масок и соблюдения дистанции
    БердскДетали от мелкокалиберного миномета нашли возле СНТ «Колос» в Бердске. На место выехали сотрудники МЧС
    5:53:33 6/28/2021
    Детали от мелкокалиберного миномета нашли возле СНТ «Колос» в Бердске. На место выехали сотрудники МЧС
    Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса
    5:44:16 6/28/2021
    Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса
    Папа спал: Стали известны новые подробности трагедии с выпавшими малышами из окна третьего этажа
    5:30:00 6/28/2021
    Папа спал: Стали известны новые подробности трагедии с выпавшими малышами из окна третьего этажа
    БердскСырыми яйцами закидали иномарку из-за громкой музыки в Бердске
    5:27:53 6/28/2021
    Сырыми яйцами закидали иномарку из-за громкой музыки в Бердске
    Как в Москвы проверить QR-код для посещения кафе, рассказываем
    5:27:07 6/28/2021
    Как в Москвы проверить QR-код для посещения кафе, рассказываем
    Главное Новолуние года: Как использовать 10 июля что нужно успеть сделать в особый день?
    5:20:43 6/28/2021
    Главное Новолуние года: Как использовать 10 июля что нужно успеть сделать в особый день?
    В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре
    5:12:06 6/28/2021
    В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре