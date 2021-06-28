Тянущие боли внизу живота: Что это может быть и когда нужно срочно обращаться к врачу
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Тянущие боли внизу живота: Что это может быть и когда нужно срочно обращаться к врачу

6:20:436/28/2021Фото: pixabay
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Тянущая боль в правой части живота - самая распространенная у людей. Она может внезапно проявиться и также быстро исчезнуть через некоторое время.

Боль может быть острая, покалывающая, тупая, ноющая, хроническая боль и тянущая

К боли внизу живота относится любой дискомфорт или раздражающее ощущение, возникающее в животе ниже пупка.

Когда возникают любые болевые ощущения, необходимо, в первую очередь, выяснить, что могло послужить причиной их возникновения. Чтобы исключить серьезные состояния, требующие немедленного медицинского вмешательства.

Для этого необходимо обратить внимание на органы, которые находятся в нижней части живота.

В нижней части живота находятся: тонкий и толстый кишечник, аппендикс, слепая кишка, сигмовидная кишка и прямая кишка.

Кроме того, там находятся:


  • Мочевой пузырь
  • Части мочеточников
  • Уретра
  • Яичники
  • Фаллопиевы трубы
  • Матка
  • Связки, удерживающие матку на месте (широкие и круглые связки)
  • Простата
  • Семенные трубки
  • Мышцы
  • Кости
  • Нервы
  • Крупные, средние и мелкие кровеносные сосуды, такие как брюшная аорта, подвздошные артерии и нижняя эпигастральная артерия соответственно
  • Лимфатические узлы и ряд костей

Боль может быть острая, покалывающая, тупая, ноющая, хроническая боль и тянущая. На последней остановимся подробнее.

Первые признаки тянущей боли:

Слабость. Может пропадать аппетит, появляется чувство глубокой депрессии. Кожа может приобрести болезненный бледный цвет;

Повышенная температура. При воспалительных процессах может возникать лихорадка, жар или озноб;

Мышечная боль. В результате тянущей боли возникает напряжение в мышцах живота и конечностей.

Тянущая боль в правой части живота - самая распространенная у людей. Она может внезапно проявиться и также быстро исчезнуть через некоторое время. Врачи выделяют огромное число причин, которые могут ее спровоцировать.

Ноющая боль в животе ниже пупка может быть симптомом энтерита, язвенного колита, эндометриоза, болезни Крона, патологии тонкой или толстой кишки;

Кроме того, боль в животе могут вызывать различные заболевания пищеварительной системы. Часто возникают запоры или инфекционные заболевания мочевыводящих путей. В таких случаях необходимо вовремя начинать лечение, чтобы не дать болезни перейти в хроническую стадию.

Проведенные исследования показывают, что у девушек боль внизу живота возникает в два раза чаще, чем у мужчин. Поскольку женская физиология отличается от мужской. Поэтому боль в нижней части живота может быть вызвана другими причинами, например весной и осенью живот у женщин может болеть из-за воспаления органов малого таза. Переохлаждение, ослабленный иммунитет, вирусные заболевания - все эти факторы провоцируют развитие хронических заболеваний.

Наиболее распространенной причиной боли у женщин является менструация. Такая боль называется альгодисменореей. Она может дать в поясницу и даже в ребро. Такая боль нормальна и не требует никакого лечения.

В любом случае, боль внизу живота должна вас насторожить. Не стоит заниматься самолечением или надеяться, что все без последствий пройдет само собой. При серьезных болях нужно вызвать врача и проходить обследование. Боль может привести к серьезным последствиям и даже смерти.

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