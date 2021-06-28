NASA показало Клубничную Суперлуну июньского полнолуния
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NASA показало Клубничную Суперлуну июньского полнолуния

10:33:536/28/2021,Линн ДженнерФото: NASA
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В этом году Земляничная Луна ближе и больше, чем средняя полная Луна. Когда у нас такая большая яркая Луна, ее иногда называют Суперлуной.

В этом году Земляничная Луна ближе и больше, чем средняя полная Луна

Многие культуры называют полнолунием, и хотя названия различаются, мы все можем согласиться с тем, что июньское полнолуние - прекрасное зрелище. «Клубничная луна», как называют последнее полнолуние весны или первое полнолуние лета, получила свое название от времени года, когда созревают ягоды, пишет nasa.gov. Название, однако, не обязательно означает, что Луна красная, хотя она кажется красноватой при восходе или заходе. Луна будет полной в течение примерно трех дней с раннего утра среды до раннего утра субботы. В этом году Земляничная Луна ближе и больше, чем средняя полная Луна. Когда у нас такая большая яркая Луна, ее иногда называют Суперлуной.

Называли ли вы ее клубничной, медовой или розой, люди наслаждались ее видом 24 июня.

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