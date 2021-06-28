Бизнесмен Александр Илющенко разрешит купаться в бассейне "Ремикс" жителям Бердска за 300 рублей с носа

На стоянке теплохода "Ремикс" готовы к открытию бассейны. Вчера, 27 июня, в бассейнах уже была вода. На территории наведен порядок, подстрижены кусты вдоль зоны отдыха. Наверное, скоро лето. В море пришла большая вода. Прибой плещет совсем рядом со ступенями, ведущими на дикий пляж.
Касса бассейна пока закрыта. Закрыта на замок и территория бассейна. На кассе указана стоимость посещения бассейна — 300 рублей, для детей -150 рублей, дети до года могут купаться с мамой бесплатно.
В Бердске работает несколько открытых бассейнов. Бассейн с подогревом работает в отеле «Борвиха», провести весь будний день на «берегу» стоит 1500 рублей, в выходной — 2000.
В санатории «Сибиряк» открыт бассейн для взрослых и детей.