Бизнесмен Александр Илющенко разрешит купаться в бассейне "Ремикс" жителям Бердска за 300 рублей с носа
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Бизнесмен Александр Илющенко разрешит купаться в бассейне "Ремикс" жителям Бердска за 300 рублей с носа

12:20:506/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Касса бассейна пока закрыта. Закрыта на замок и территория бассейна. На кассе указана стоимость посещения бассейна.

Бассейн на стоянке теплохода Ремикс готов к летнему сезону

На стоянке теплохода "Ремикс" готовы к открытию бассейны. Вчера, 27 июня, в бассейнах уже была вода. На территории наведен порядок, подстрижены кусты вдоль зоны отдыха. Наверное, скоро лето. В море пришла большая вода. Прибой плещет совсем рядом со ступенями, ведущими на дикий пляж.

Касса бассейна пока закрыта. Закрыта на замок и территория бассейна. На кассе указана стоимость посещения бассейна — 300 рублей, для детей -150 рублей, дети до года могут купаться с мамой бесплатно.

В Бердске работает несколько открытых бассейнов. Бассейн с подогревом работает в отеле «Борвиха», провести весь будний день на «берегу» стоит 1500 рублей, в выходной — 2000.
В санатории «Сибиряк» открыт бассейн для взрослых и детей.

Вода в бассейне голубая, шезлонги - белые, скорее бы лето

На территории чисто и красиво

Кусты подстрижены, бассейн готов к работе

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