Топором жонглировал прямо во дворе дома житель Новосибирска. Смотрите опасное видео
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Топором жонглировал прямо во дворе дома житель Новосибирска. Смотрите опасное видео

11:55:246/28/2021Фото: pixabay
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Затем он начал рубить кусты и замахиваться на рядом сидящих людей.

Новосибирец жонглировал топором

В Новосибирске молодой человек решил продемонстрировать свое умение из разряда «слабоумие и отвага». На этот раз местный житель вышел на улицу с топором. Он пытался им жонглировать, но когда понял, что руки у него не из нужного места, то начал рубить кусты. Через пару минут ему это надоело и он начал замахиваться на окружающих людей – по какой-то причине новосибирец посчитал, что это смешно.

Видео инцидента появилось в группе АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. Пользователи, увидев кадры, сразу окрестили молодого человека «укурышем, отмороженным и потерянным поколением». Многие считают, что таким образом молодой человек хотел просто порисоваться перед девушками, которые сидели на скамейке. Пользователи также отметили, что парню сильно повезло в том, что топор не отскочил в кого-нибудь и не случилось трагедии.

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