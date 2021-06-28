Топором жонглировал прямо во дворе дома житель Новосибирска. Смотрите опасное видео

В Новосибирске молодой человек решил продемонстрировать свое умение из разряда «слабоумие и отвага». На этот раз местный житель вышел на улицу с топором. Он пытался им жонглировать, но когда понял, что руки у него не из нужного места, то начал рубить кусты. Через пару минут ему это надоело и он начал замахиваться на окружающих людей – по какой-то причине новосибирец посчитал, что это смешно.
Видео инцидента появилось в группе АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. Пользователи, увидев кадры, сразу окрестили молодого человека «укурышем, отмороженным и потерянным поколением». Многие считают, что таким образом молодой человек хотел просто порисоваться перед девушками, которые сидели на скамейке. Пользователи также отметили, что парню сильно повезло в том, что топор не отскочил в кого-нибудь и не случилось трагедии.