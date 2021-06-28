Что важно знать каждому в первый день Апостольского или Петрова поста 2021

После празднования Троицы отмечается Троицкая сплошная седмица. Эти семь дней после праздника являются праздничными и посвящены сошествию Святого Духа не землю. Но поскольку по окончании этой седмицы наступает Петров пост, то она также является подготовительной к летнему воздержанию.
Седмица так и называется сплошной, потому что все дни недели можно питаться как вашей душе угодно, не ограничивая себя в скоромных продуктах. Однако есть и ограничения - запрещено в этот период переедать и есть после 12 часов ночи.
Таким образом люди настраиваются на начало поста.
Главное, о чем люди помнят, что пост э то когда нельзя есть какие-то особые продукты. В Петров пост это мясо, яйца и молоко. Однако забывают о самом главном. Что цель поста- это дисциплинировать себя, свое тело и разум, поработать над собой духовно. Ограничения в питании - это просто инструмент для усмирения плотских желаний. Пост - это не диета.
Поэтому меру поста каждый для себя определяет сам. Если вам сложно разобраться, в чем вам стоит начать себя ограничивать, то следует поговорить со священником или своим духовным наставником. Не все могут соблюдать пищевые ограничения в силу, например, своего заболевания, возраста или особенностей работы, которая может быть физически очень тяжелой.
В таком случае можно ограничивать себя в другом - в просмотре телевизора, чтении модных журналов, развлечениях. Кто-то, возможно, сможет оказаться от вредных привычек - и это будет его главная работа над собой, которая тоже очень благотворна в пост. Все то, в чем вы можете стать более воздержанным и дисциплинированным, идет в очень большой плюс для вас во время поста.
Хорошо совершать благие поступки, помогать нуждающимся. Причем речь идет даже не о деньгах, а о помощи иной. Кому то вы поможете физически, кому-то советом, если его спросят, кому то просто окажете моральную поддержку.
Все это должно сделать нас более сострадательными и внимательными к ближнему.
Принято в пост каяться в грехах, приходя на исповедь. В некоторых церквях в конце поста проводится обряд соборования, который поможет вам снять с души камень забытых грехов.
Легкого поста вам!