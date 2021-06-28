Кто может получить справку о медотводе от прививки против коронавируса и как это сделать, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто может получить справку о медотводе от прививки против коронавируса и как это сделать, рассказываем

12:28:056/28/2021Фото: pixabay
0

Онкология, сахарный диабет и ВИЧ не являются показаниями для медицинского отвода.

У вакцины от коронавируса мало противопоказаний
Сюжет: Третья волна коронавируса
Пациенты с температурой и кашлем забили коридоры и лестницу в очереди на тест коронавируса в поликлинике №1 Бердска. Смотрите фото из "красной" зоны ЦГБ

Пациенты с температурой и кашлем забили коридоры и лестницу в очереди на тест коронавируса в поликлинике №1 Бердска. Смотрите фото из "красной" зоны ЦГБНазвано истинное число зараженных коронавирусом в Бердске: Инфекцию подозревают у 851 горожанина на 28 июня 2021Ещё 147 новости

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По ее словам, таких очень мало. На данный момент российская вакцина "Спутник V" одобрена Минздравом: опубликованы результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах. На основе проведённых клинических испытаний, вакцина в краткосрочной перспективе высокоэффективна и безопасна.

"Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе", — говорит врач. "Если пациент недавно болел или болеет сейчас ОРВИ, ему необходимо обратиться к терапевту и получить отвод, а затем вакцинироваться спустя месяц после выздоровления. В случае с обострениями хронических заболеваний процесс идентичен — человек посещает врача по специальности, который принимает решение, выдать ли медицинский отвод", — рассказала Ткаченко.

Отметим, что если у человека есть хронические заболевания, то решение о медотводе принимает врача. При это, онкология сахарный диабет, ВИЧ, аутоиммунные заболевания не являются показаниями для медотвода, сообщает агентство "Прайм".

"Чтобы принять решение о вакцинации человеку, обладающему каким-то из заболеваний этого списка, нужно посетить своего лечащего врача, который ведет пациента по этому хроническому заболеванию", — заключает она.

«Тыкаем палкой в медведя»: реакция британцев на ЧП с «Дефендером»
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Россияне массово отказались от отечественных курортов: причина
Сколько сборная России получит за выступление на Евро-2020
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
вакцинацияпротивопоказаниякоронавирусмедотвод
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой вакциной вы привились?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли ходить на кладбище в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?
    12:20:57 6/28/2021
    Можно ли ходить на кладбище в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?
    БердскБизнесмен Александр Илющенко разрешит купаться в бассейне "Ремикс" жителям Бердска за 300 рублей с носа
    12:20:50 6/28/2021
    Бизнесмен Александр Илющенко разрешит купаться в бассейне "Ремикс" жителям Бердска за 300 рублей с носа
    Топором жонглировал прямо во дворе дома житель Новосибирска. Смотрите опасное видео
    11:55:24 6/28/2021
    Топором жонглировал прямо во дворе дома житель Новосибирска. Смотрите опасное видео
    БердскКогда вернут горячую воду в Микрорайон Бердска: С 28 июня ее отключили из-за порыва трубы возле остановки "Березовой"
    11:53:23 6/28/2021
    Когда вернут горячую воду в Микрорайон Бердска: С 28 июня ее отключили из-за порыва трубы возле остановки "Березовой"
    Сборная Бельгии обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020 со счетом 1:0
    11:48:12 6/28/2021
    Сборная Бельгии обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020 со счетом 1:0
    БердскОтсутствие в школе адекватной психологической поддержки нарушает права детей
    11:46:29 6/28/2021
    Отсутствие в школе адекватной психологической поддержки нарушает права детей
    БердскГорячая и холодная вода исчезнут в центре Бердска 1 июля 2021: Список обезвоженных домов
    11:40:53 6/28/2021
    Горячая и холодная вода исчезнут в центре Бердска 1 июля 2021: Список обезвоженных домов
    БердскКурочкин, Кривецкий и Кузьмичев: ТИК обнародовал новый список кандидатов в депутаты Бердска на выборы осенью 2021
    11:28:36 6/28/2021
    Курочкин, Кривецкий и Кузьмичев: ТИК обнародовал новый список кандидатов в депутаты Бердска на выборы осенью 2021
    Можно ли работать в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?
    11:20:26 6/28/2021
    Можно ли работать в Петров пост с 28 июня по 11 июля 2021 года?
    МакSим в реанимации из-за пневмонии: Все о состоянии певицы на 28 июня 2021
    11:12:15 6/28/2021
    МакSим в реанимации из-за пневмонии: Все о состоянии певицы на 28 июня 2021