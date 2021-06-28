Кто может получить справку о медотводе от прививки против коронавируса и как это сделать, рассказываем

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По ее словам, таких очень мало. На данный момент российская вакцина "Спутник V" одобрена Минздравом: опубликованы результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах. На основе проведённых клинических испытаний, вакцина в краткосрочной перспективе высокоэффективна и безопасна.
"Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе", — говорит врач. "Если пациент недавно болел или болеет сейчас ОРВИ, ему необходимо обратиться к терапевту и получить отвод, а затем вакцинироваться спустя месяц после выздоровления. В случае с обострениями хронических заболеваний процесс идентичен — человек посещает врача по специальности, который принимает решение, выдать ли медицинский отвод", — рассказала Ткаченко.
Отметим, что если у человека есть хронические заболевания, то решение о медотводе принимает врача. При это, онкология сахарный диабет, ВИЧ, аутоиммунные заболевания не являются показаниями для медотвода, сообщает агентство "Прайм".
"Чтобы принять решение о вакцинации человеку, обладающему каким-то из заболеваний этого списка, нужно посетить своего лечащего врача, который ведет пациента по этому хроническому заболеванию", — заключает она.