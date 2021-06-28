Троих офицеров авиации ФСБ арестовали по подозрению в крупном мошенничестве
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Троих офицеров авиации ФСБ арестовали по подозрению в крупном мошенничестве

12:40:596/28/2021Фото: pixabay
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По предварительным данным, сумма может составлять больше 63 миллионов рублей.

Суд арестовал троих офицеров ФСБ

В Москве 235 Гарнизонный суд арестовал троих офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. Их подозревают в крупном мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", - сказали в суде, не уточнив иных данных в отношении арестованных.

Но выяснилось , что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов - одним из офицеров этого подразделения. "Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", -сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Также появилась информация, что задержанные проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о государственных контрактах, которые заключались в 2017-2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой". Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск. По некоторым данным, компания не выполнила своих обязательств.

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