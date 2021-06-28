Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса в России: Публикуем полный список

Третья волна COVID-19 больно ударила по всем: обязательная вакцинация, бесковидные зоны, ограничительные меры, рост заболеваемости, какого еще не было. В день в России заболевает 21 000 человек - это меньше, чем 28 000 человек во вторую волну, но весьма сравнимо, учитывая пик заболеваемости в Москве. Кто из знаменитостей в России не пережил третью волну коронавируса - рассказываем.
Народный артист Владимир Качан (74 года)
После школы Владимир Качан поступил в Щукинское училище. Театру он посвятил всю свою жизнь - от молодости до старости. В последние годы своей жизни Владимир Качан был ведущим актером «Школы современной пьесы». Зрителям он запомнился исполнением роли Тригорина в «Чайке» Чехова в разных театрах, ролью Сталкера в фильме «Назад в СССР» и исполнением песен Булата Окуджавы в фильме «Звезда пленительного счастья» о декабристах. Он скончался от коронавируса в апреле 2021 года в больнице на Коммунарке.
Мультипликатор Анатолий Абаренов (82 года)
Все самые известные мультфильмы, которые вы видели в детстве, сделаны Анатолием Абареновым: «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Огуречная лошадка», «Котёнок по имени Гав», «Щелкунчик», «Мария, Мирабела» были нарисованы эти известным мультипликатором. на 82-ом году жизни Анатолий Абаренов скончался в Тарусе от коронавируса.
Актёр Артем Анчуков (39 лет)
Молодой актер запомнился своими ролями в сериалах «Молодежка» и «Улицы разбитых фонарей», выступал в театре «Буфф» в Санкт-Петербурге. Коронавирусом он переболел очень тяжело - в СМИ сообщалось о более 90% поражения легких и о «лопнувшем легком».
Профессор Анатолий Вишневский (85 лет)
С 2007 года до последних дней Анатолий Вишневский работал профессором в Высшей школе экономике, был директором института демографии ВШЭ. Кроме того, уже много лет Анатолий Вишневский был главным редактором газеты «Демоскоп Weekly». Изучая демографию, Анатолий Вишневский говорил о естественном контроле популяции: если в развитых странах рождаемость падает, а в бедных растет, и демографическое давление в данном регионе достаточно серьезное, то оно и должно оставаться таким же.
Продюсер Михаил Плоткин (77 лет)
В мае 2021 года от коронавируса умер Михаил Плоткин: долгое время он продюсировал ансамбль «Самоцветы» и «Веселые ребята», в 1969 году именно он дал первую работу на сцене Алле Пугачевой. В 1994 году Михаил Плоткин эмигрировал в США, но в конце жизни вернулся. В Москве его настигла третья волна коронавируса.
Хоккеист Владислав Егин (32 года)
Хоккеист выступал за клуб «Автомобилист», выступал на всероссийских и международных хоккейных соревнованиях. Тяжело перенеся коронавирус, игрок умер от осложнений от новой болезни. Свою спортивную карьеру Владислав Егин начал в школе «Крылья Советов», а затем играл в «Спартаке» и других командах.
Хоккеист Виктор Шувалов (97 лет)
От последствий коронавирусной инфекции также скончался хоккеист Виктор Шувалов - ему было 97 лет. За победу в Олимпийских играх 1956 года Виктор Шувалов получил медаль, которая позже была утеряна, найдена в США и вручена ему лично Владимиром Путиным.
Оперный певец Евгений Нестеренко
Евгения Нестеренко называли вторым Шаляпиным - наибольшую известность певец приобрел при исполнении партии в опере «Борис Годунов». Он выступал по всей Европе, имеет звание каммерзингера Австрии. До 1991 года Евгений Нестеренко был народным депутатом СССР. В третью волну коронавируса Евгений Нестеренко заразился в Москве и умер от осложнений от COVID-19.
Радиоведущий Павел Левин (48 лет)
Новосибирский ведущий «Авторадио» Павел Левин скончался от коронавируса в июне 2021 года. Он вел несколько программ на радио. До «Авторадио» ведущий также работал на «Русском радио». О кончине этого молодого радиоведущего написали федеральные СМИ.