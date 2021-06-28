Главное Новолуние года: Как использовать 10 июля что нужно успеть сделать в особый день?

10 июля 2021 года состоится новолуние В 4.16 по московскому времени.
Считается, что разные фазы Луны совершенно по разному воздействуют на все живое - окружающую природу и человека. В это время эмоциональность людей находится не на столь высоком уровне, как в полнолуние.
Самый трудный период в лунном месяце - это когда луна исчезла с неба, а новолуние еще не наступило. Это время называется "луна без курса". Добавляет особенности каждому новолунию то. в каком знаке зодиака оно происходит.
Июльское Новолуние наступит под знаком зодиака Рак, что будет идеальным временем для установления планов в вашей домашней жизни, семье, места жительства, соседей по комнате, эмоционального благополучия, отношений с матерью, чувств к материнству и вашей личной жизни.
Поскольку это водное Новолуние - рак относится к водным знакам, то оно может немного запутать вас в ваших ощущениях, но это нормально. Просто идите с этим.
Кроме того, во время июльского новолуния будет еще один интересный аспект - Сатурн будет находиться напротив Рака в Козероге. Астрологи в таком периоде советуют задуматься о том, что в вашей жизни работает, а что нет. Кроме того, оно поможет понять, что в этой жизни не всегда все легко - это позволит более открыто посмотреть на мир.