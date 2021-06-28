Виноград убивает раковые клетки, доказали ученые

Обычные методы лечения рака, такие как химиотерапия, обычно ухудшают ваше самочувствие, потому что они также убивают здоровые клетки. Это вызывает несколько побочных эффектов, таких как анемия, ослабленная иммунная система и выпадение волос.
В свете этих побочных эффектов было проведено много исследований по поиску других методов борьбы с раком. Одним из многообещающих решений могут быть соединения, содержащиеся в винограде, пишет food.news.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что ресвератрол и экстракт виноградных косточек вместе могут убивать клетки рака толстой кишки, не нанося вреда здоровым клеткам.
Противораковые соединения винограда сохраняют здоровые клетки
Для своего исследования исследователи кормили мышей с раком толстой кишки либо комбинацией ресвератрола и экстракта виноградных косточек, либо противовоспалительным препаратом сулиндак, который, как показали прошлые исследования, подавляет рост опухоли у людей. Они также оставили контрольную группу мышей, которых не лечили.
Рост опухоли снизился на 50 процентов у мышей, которые потребляли виноградные соединения, аналогично тем, которые принимали сулиндак. Примечательно, что соединения винограда не повлияли на здоровые клетки грызунов.
«Комбинация ресвератрола и экстракта виноградных косточек очень эффективна при уничтожении раковых клеток толстой кишки», - сказал Джайрам Ванамала, профессор пищевых наук и один из авторов исследования. «И мы узнаем, что комбинация этих соединений не токсична для здоровых клеток».
Соединения винограда могут стать многообещающим альтернативным лечением рака толстой кишки, который является одним из наиболее распространенных видов рака. Если клинические испытания на людях будут успешными, ресвератрол и экстракт виноградных косточек можно будет объединить в таблетку в дозах, которые помогут предотвратить рак толстой кишки.
Другие исследования показывают, что соединения винограда борются с раком
Исследование 2008 года показало, что экстракт виноградных косточек уничтожает лейкозные клетки, заставляя их покончить жизнь самоубийством. Исследователи пришли к этому выводу после воздействия на клетки лейкемии различных концентраций коммерчески доступного экстракта виноградных косточек в течение от 12 до 24 часов и в течение различных интервалов времени.
Они обнаружили, что чем больше наносится экстракт и чем дольше время воздействия, тем выше скорость апоптоза или запрограммированной гибели клеток. Они также обнаружили, что экстракт виноградных косточек не влияет на нормальные клетки.
Исследование 2012 года также показало, что экстракт виноградных косточек разрушает раковые клетки головы и шеи , оставляя здоровые клетки нетронутыми. Исследователи изучили влияние экстракта на раковые клетки человека в лабораторной посуде и на мышей с раком головы или шеи.
Они обнаружили, что экстракт повреждает ДНК раковых клеток и блокирует пути восстановления клеток. При этом ни одна из здоровых клеток мышей не пострадала. Соавтор исследования Раджеш Агарвал из онкологического центра Университета Колорадо объяснил это тем фактом, что раковые клетки имеют множество дефектов.
«Я думаю, все дело в том, что раковые клетки имеют множество дефектных путей, и они очень уязвимы, если вы нацелены на эти пути. То же самое нельзя сказать о здоровых клетках », - говорит Агарвал.
Обзор 2015 года также показал, что ресвератрол может предотвратить рак желудка . Исследователи объяснили, что это соединение вызывает гибель раковых клеток и помогает лечить инфекцию Helicobacter pylori , которая может вызвать рак желудка.
Ресвератрол также является мощным антиоксидантом, улавливающим вредные радикалы, которые могут вызывать окислительное повреждение и хроническое воспаление. Окислительное повреждение может способствовать развитию рака.
Включите в свой рацион больше винограда, чтобы предотвратить болезни
Виноград полон полезных питательных веществ, которые помогают предотвратить различные заболевания . Помимо рака, соединения винограда могут также защитить от болезней сердца, высокого уровня холестерина, высокого кровяного давления, диабета, возрастной дегенерации желтого пятна и болезни Альцгеймера, среди прочего.
Чтобы получить пользу для здоровья, ешьте больше винограда в рамках здорового питания. Эти универсальные суперпродукты можно употреблять разными способами.
Делайте следующее:
-Ешьте виноград в чистом виде в качестве закуски.
-Заморозьте виноград, чтобы получить прохладное удовольствие.
-Добавьте нарезанный виноград к куриному, овощному или фруктовому салату.
-Взбейте виноградное пюре в блендере для получения смузи.
-Добавьте виноград на сырную доску для питательной закуски или десерта.
-Пейте 100% натуральный виноградный сок.
-Виноград - мощный суперпродукт, богатый противораковыми питательными веществами . -Добавьте эти ягоды в свой рацион, чтобы предотвратить болезни.